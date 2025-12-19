El lugar en donde vacacionar es más barato y los dólares rinden mas
Pese a las cotizaciones altas, Brasil vuelve a ser más conveniente con paquetes y estadías que estiran mejor el presupuesto.
El valor del dólar y la suba constante de precios locales cambiaron el mapa turístico para miles de argentinos. Brasil volvió a ganar terreno gracias a un costo diario más accesible que el de varios destinos nacionales. Esta tendencia impulsó comparativas que muestran diferencias llamativas entre playas brasileñas y ciudades patagónicas.
El fenómeno no solo responde al tipo de cambio, sino también a la variedad de ofertas disponibles en el país vecino. Desde paquetes all inclusive hasta estadías en playas populares como Florianópolis y Búzios, los valores contrastan con los de Bariloche, Ushuaia o San Martín de los Andes, donde el presupuesto diario se eleva con rapidez.
Vacaciones en Brasil o en la Patagonia
Un relevamiento reciente mostró que descansar en un hotel all inclusive en Maceió cuesta prácticamente lo mismo que hospedarse en la Patagonia. Para la semana del 5 al 12 de enero, un paquete por persona asciende a $3.481.656 en Maceió, mientras que en Bariloche cuesta $3.495.220, una diferencia mínima pese al fuerte atractivo turístico del sur.
Destinos como Florianópolis o Búzios ofrecen paquetes que oscilan entre $1.098.996 y $1.613.559 por persona, incluyendo vuelo directo y alojamiento tres estrellas con desayuno. En contraste, opciones similares en el sur argentino superan ampliamente esos montos.
Este patrón se sostiene incluso con ajustes en el dólar, ya que los precios promedio diarios muestran que vacacionar en Argentina puede costar US$300 por día, frente a los US$200 estimados para destinos internacionales.
Incluso ciudades patagónicas muy elegidas, como San Martín de los Andes o Ushuaia, presentan costos elevados para la temporada 2026. Paquetes a Ushuaia rondan los $2.670.813, mientras que viajar a San Martín de los Andes puede costar cerca de $2.344.612, diferencias que pueden superar más del 100% respecto de algunas playas brasileñas.
Cuánto cuesta pasar Año Nuevo en Rio
Los precios de los vuelos para celebrar Año Nuevo en Río de Janeiro varían según fechas y disponibilidad, pero aún se mantienen competitivos frente a destinos locales. Para diciembre, un pasaje económico con regreso en enero puede encontrarse desde US$ 316 para la ida y 230 dólares para la vuelta, opciones que resultan atractivas para quienes buscan clima cálido y playa.
Quienes prefieran viajar unos días antes del 31 pueden optar por alternativas como un vuelo el 24 de diciembre a US$ 340, o bien partir el 28 con un costo de US$ 755 El regreso puede programarse para el 4 de enero por US$ 560 o para el 8 por US$ 366, permitiendo ajustar el presupuesto según las fechas elegidas y la duración de la estadía.
