El lugar en donde vacacionar es más barato y los dólares rinden mas

Incluso ciudades patagónicas muy elegidas, como San Martín de los Andes o Ushuaia, presentan costos elevados para la temporada 2026. Paquetes a Ushuaia rondan los $2.670.813, mientras que viajar a San Martín de los Andes puede costar cerca de $2.344.612, diferencias que pueden superar más del 100% respecto de algunas playas brasileñas.

Cuánto cuesta pasar Año Nuevo en Rio

Los precios de los vuelos para celebrar Año Nuevo en Río de Janeiro varían según fechas y disponibilidad, pero aún se mantienen competitivos frente a destinos locales. Para diciembre, un pasaje económico con regreso en enero puede encontrarse desde US$ 316 para la ida y 230 dólares para la vuelta, opciones que resultan atractivas para quienes buscan clima cálido y playa.

Quienes prefieran viajar unos días antes del 31 pueden optar por alternativas como un vuelo el 24 de diciembre a US$ 340, o bien partir el 28 con un costo de US$ 755 El regreso puede programarse para el 4 de enero por US$ 560 o para el 8 por US$ 366, permitiendo ajustar el presupuesto según las fechas elegidas y la duración de la estadía.