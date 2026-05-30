Brasil 2026: la locomotora que te lleva al corazón de la selva y te hace vivir una experiencia única
Una de las experiencias de turismo más impresionantes de Brasil combina historia y paisajes únicos en un recorrido ferroviario que atraviesa montañas, ríos, cascadas y valles.
Brasil volvió a posicionarse entre los destinos favoritos de los argentinos para hacer turismo en 2025. Además de sus playas y ciudades, el país ofrece experiencias únicas de turismo, como el histórico Serra Verde Express, un tren que conecta Curitiba con la localidad de Morretes a través de un recorrido en plena naturaleza.
Considerado uno de los mejores viajes ferroviarios del mundo, este atractivo de turismo en Brasil atraviesa 110 kilómetros de selva, 41 puentes y 13 túneles. A lo largo del trayecto, los pasajeros pueden disfrutar de impactantes paisajes de montañas, valles, ríos y cascadas, en una experiencia que combina historia, aventura y naturaleza.
Qué se puede hacer en Morretes
Entre los principales atractivos de Morretes, uno de los destinos más pintorescos para hacer turismo en Brasil, se destacan:
- Centro histórico colonial: conserva calles empedradas, construcciones antiguas y una atmósfera que permite viajar al pasado y conocer la historia de la región.
- Artesanías locales: cuenta con numerosos comercios y ferias donde los visitantes pueden descubrir tradiciones y productos típicos de la ciudad.
- Río Nhundiaquara: es uno de los grandes protagonistas del lugar y ofrece la posibilidad de practicar actividades como kayak, rafting y natación, además de disfrutar de la naturaleza.
- Flora y fauna autóctona: el entorno selvático convierte a Morretes en una excelente opción para quienes buscan experiencias de turismo vinculadas al aire libre.
- Gastronomía típica: el plato más famoso es el barreado, una preparación tradicional de carne cocida lentamente en olla de barro que suele servirse con harina de mandioca y plátano.
Dónde queda Morretes
Situada en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, Morretes es una pintoresca ciudad ubicada a unos 70 kilómetros de Curitiba y cerca de la costa del Océano Atlántico. Con poco más de 16.000 habitantes, este destino se destaca por su atractivo histórico y natural, convirtiéndose en una de las paradas más interesantes para quienes buscan experiencias de turismo diferentes en la región.
Cómo llegar a Morretes
Quienes quieran visitar Morretes desde Curitiba pueden hacerlo por carretera o a través de una de las experiencias de turismo más destacadas de Brasil. En auto, el trayecto demanda poco más de una hora por las rutas BR-277, PR-804 y PR-408.
Sin embargo, la alternativa más popular entre los viajeros es el Serra Verde Express, un tren turístico que recorre 110 kilómetros entre la selva, túneles y puentes, ofreciendo paisajes espectaculares durante un viaje de aproximadamente cuatro horas pensado para disfrutar sin apuro.
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