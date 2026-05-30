Brasil 2026: la locomotora que te lleva al corazón de la selva y te hace vivir una experiencia única

Cómo llegar a Morretes

Quienes quieran visitar Morretes desde Curitiba pueden hacerlo por carretera o a través de una de las experiencias de turismo más destacadas de Brasil. En auto, el trayecto demanda poco más de una hora por las rutas BR-277, PR-804 y PR-408.

Sin embargo, la alternativa más popular entre los viajeros es el Serra Verde Express, un tren turístico que recorre 110 kilómetros entre la selva, túneles y puentes, ofreciendo paisajes espectaculares durante un viaje de aproximadamente cuatro horas pensado para disfrutar sin apuro.