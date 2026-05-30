Truco casero: cómo hacer para pelar la cáscara del huevo duro

Sin embargo, especialistas explican que estos ingredientes no impiden que los huevos se quiebren durante el hervor. Su función principal es ayudar a que la clara de huevo se coagule rápidamente en caso de que la cáscara se abra, reduciendo así la pérdida de contenido durante la cocción. Por eso, aunque se trata de un conocido truco casero, no garantiza que el huevo permanezca intacto.