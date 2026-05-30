Truco casero: cómo hacer para pelar la cáscara del huevo duro
Con este truco casero podés hervir huevos de manera más práctica, evitando que la cáscara se quiebre durante la cocción y arruine el resultado.
A la hora de preparar huevos duros, existen numerosos consejos y recomendaciones que circulan en las cocinas de todo el mundo. Entre los más populares aparecen agregar sal, vinagre o bicarbonato al agua de cocción, una práctica que muchos consideran un efectivo truco casero para evitar que la cáscara se rompa.
Sin embargo, especialistas explican que estos ingredientes no impiden que los huevos se quiebren durante el hervor. Su función principal es ayudar a que la clara de huevo se coagule rápidamente en caso de que la cáscara se abra, reduciendo así la pérdida de contenido durante la cocción. Por eso, aunque se trata de un conocido truco casero, no garantiza que el huevo permanezca intacto.
El truco para que la cáscara del huevo no se parta
Todos los huevos poseen una pequeña cámara de aire en su parte más ancha que, al entrar en contacto con altas temperaturas, se expande y genera presión sobre la cáscara. Si esa presión es excesiva, pueden aparecer grietas y la clara terminará escapándose al agua.
Por eso, especialistas en cocina recomiendan un sencillo truco casero que consiste en realizar un pequeño orificio en el extremo ancho del huevo antes de cocinarlo. Este procedimiento reduce las posibilidades de que el huevo se parta durante el hervor:
- Elegir huevos con algunos días de conservación: Los expertos sugieren utilizar huevos que tengan al menos una semana desde su compra, ya que suelen pelarse con mayor facilidad una vez cocidos.
- Hacer un pequeño agujero: Con un alfiler limpio, perforar suavemente el extremo más ancho del huevo. El orificio debe ser mínimo para no dañar el contenido
- Colocar los huevos en agua fría: Antes de encender el fuego, poner los huevos dentro de una olla con agua fría para evitar cambios bruscos de temperatura.
- Calentar de forma gradual: Llevar el agua al fuego y esperar a que alcance un hervor suave. Un burbujeo excesivo puede provocar golpes entre los huevos y aumentar el riesgo de roturas.
- Cocinar entre 10 y 12 minutos: Ese tiempo suele ser suficiente para obtener un huevo duro con la clara y la yema bien cocidas.
- Enfriar rápidamente: Al finalizar la cocción, pasar los huevos a un recipiente con agua fría o hielo. Este paso facilita el pelado y ayuda a conservar mejor su textura.
Con este simple truco casero, los huevos duros mantienen la cáscara intacta, conservan mejor su forma y resultan mucho más fáciles de pelar.
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