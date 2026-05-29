Según la psicología, este es el motivo de no tener amigos

Por este motivo, muchos especialistas consideran que las relaciones sociales cumplen una función importante para el bienestar general.

La ciencia del “olfato”: ¿por qué elegimos a quién elegir?

Uno de los descubrimientos más llamativos de los últimos años está relacionado con la forma en que las personas construyen amistades.

Investigadores del Instituto de Ciencias Weizmann encontraron que los amigos cercanos suelen presentar características químicas corporales similares. Según los estudios, el cerebro utiliza señales inconscientes para identificar personas con las que resulta más fácil generar confianza y conexión emocional.

Aunque la elección de amistades depende de numerosos factores, la ciencia sostiene que aspectos biológicos también pueden influir en la creación de vínculos duraderos.

El número de Dunbar: ¿por qué no podés tener 500 amigos?

Las redes sociales pueden dar la impresión de que es posible mantener cientos de amistades al mismo tiempo. Sin embargo, la realidad es muy diferente.

El antropólogo Robin Dunbar desarrolló una teoría que sostiene que el cerebro humano solo puede gestionar alrededor de 150 relaciones estables.

Dentro de ese grupo existe una estructura jerárquica.

Por un lado aparece un núcleo reducido compuesto por entre tres y cinco personas muy cercanas. Luego se encuentra un círculo de amigos frecuentes y, finalmente, una red más amplia de conocidos y contactos sociales.

Esta teoría ayuda a entender por qué la calidad de las relaciones suele ser más importante que la cantidad.

Los 3 tipos de amigos que se necesitan

Expertos como Arthur C. Brooks, profesor de Harvard, retomaron ideas del filósofo Aristóteles para explicar cuáles son las amistades más importantes para el bienestar emocional.

Las primeras son las amistades de utilidad, vinculadas a actividades concretas como el trabajo o los estudios.

Luego aparecen las amistades de placer, construidas alrededor de hobbies, deportes o intereses compartidos.

Finalmente están las llamadas amistades perfectas, aquellas que se desarrollan por afecto genuino y donde el objetivo principal es el bienestar mutuo. Según los especialistas, este último tipo de vínculo es el que más contribuye a la felicidad y a la salud mental a largo plazo.

Por eso, la psicología concluye que no tener amigos no siempre representa un problema. Lo verdaderamente importante es si la persona se siente satisfecha con sus vínculos actuales o si experimenta una necesidad emocional que permanece sin ser cubierta.