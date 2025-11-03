No lo sabías: el truco casero para preparar el sándwich perfecto
Un truco casero del reconocido chef revela cómo preparar la versión catalana del clásico sándwich mixto, con relleno cremoso y pan perfectamente crocante.
El sándwich mixto es un ícono de la gastronomía europea que trascendió su origen inglés del siglo XVIII para conquistar bares y cafeterías de todo el continente. Su versión más famosa nació en Barcelona, en los años 50. En este dìa un truco casero, muchos eligen prepararlo en casa y disfrutarlo con un toque personal que combina tradición y creatividad.
El truco para el sándwich perfecto
Con el paso de los años, los catalanes adoptaron el nombre bikini para definir al clásico sándwich mixto, transformando este simple plato en una experiencia gastronómica con identidad propia. Entre las versiones más destacadas, el reconocido chef Jordi Cruz, poseedor de cinco estrellas Michelin, comparte un truco casero que eleva este bocado a otro nivel.
El secreto comienza con el pan: recomienda dejarlo unos minutos en el congelador antes de cocinarlo. Este paso permite que conserve mejor la forma y no se queme, logrando una textura exterior bien crocante y un interior suave y esponjoso.
Para el relleno, el chef aconseja utilizar fiambres de alta calidad, especialmente jamón cocido premium. Según explica, la clave está en elegir cortes que se desmenucen fácilmente, señal de que provienen de un buen cerdo. También sugiere incorporar ingredientes típicos de la región, como butifarra catalana o cabeza de jabalí, que aportan un sabor intenso y una jugosidad inigualable.
El queso cumple un rol esencial: Cruz recomienda variedades suizas como Gruyère o Raclette, y francesas como Comté o Saint-Félicien. Estas opciones logran la fusión perfecta con el jamón y garantizan un derretido parejo, sin enmascarar los demás sabores. Para potenciar la textura, propone sumar un queso untable suave o una crema ligera que una mejor las rebanadas y el relleno.
A la hora de cocinar, sugiere precalentar la sandwichera o una sartén a fuego bajo. Conviene presionar ligeramente el pan para que tome cuerpo y se dore de manera uniforme. Tras unos minutos, el resultado es un sándwich dorado, con el queso fundido y un aroma irresistible.
Como toque final, el chef recomienda untar una fina capa de manteca derretida sobre la superficie externa, lo que potencia el color y le da ese brillo tentador. Con este truco casero, el clásico bikini catalán se transforma en un sándwich único, ideal para compartir en cualquier momento del día o disfrutar solo, con un café o una copa de vino.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario