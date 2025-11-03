No lo sabías: el truco casero para preparar el sándwich perfecto

A la hora de cocinar, sugiere precalentar la sandwichera o una sartén a fuego bajo. Conviene presionar ligeramente el pan para que tome cuerpo y se dore de manera uniforme. Tras unos minutos, el resultado es un sándwich dorado, con el queso fundido y un aroma irresistible.

Como toque final, el chef recomienda untar una fina capa de manteca derretida sobre la superficie externa, lo que potencia el color y le da ese brillo tentador. Con este truco casero, el clásico bikini catalán se transforma en un sándwich único, ideal para compartir en cualquier momento del día o disfrutar solo, con un café o una copa de vino.