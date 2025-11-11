El método definitivo para terminar con la humedad en la sal: el secreto que te va a solucionar un problema

Al guardar la sal en la heladera, sucede lo siguiente:

Baja Temperatura: La temperatura fría y constante de la nevera reduce la capacidad del aire para retener humedad.

Ambiente Controlado: La heladera mantiene un ambiente cerrado y seco (aunque no lo parezca), aislando la sal de los picos de humedad externa de la cocina, especialmente cuando se cocina.

El resultado es contundente: la sal se mantiene suelta, seca y lista para ser usada, incluso en los días más húmedos del verano argentino.

Hacé la prueba hoy mismo y te vas a sorprender con su resultado.