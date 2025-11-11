Qué es el Portal 11/11 y cómo aprovechar su energía simbólica

Cómo aprovechar la energía del Portal 11/11

Vela blanca y papel Freepik

Durante esta fecha, quienes creen en la existencia del Portal 11/11 realizan rituales o meditaciones con ejercicios de visualización y escritura. La idea central es fijar intenciones con claridad, escribir deseos de manera concreta y luego visualizarlos con detalle, como si ya se hubieran cumplido.

Para realizar el ritual se recomienda crear un ambiente tranquilo: ventilar el espacio, elegir una postura cómoda y concentrarse en la respiración antes de comenzar.

La propuesta consiste en escribir la intención con detalle, luego visualizar el resultado deseado y realizar una afirmación que refuerce la convicción. Se debe evitar pedir desde la carencia. En lugar de “quiero tener paz”, sugieren escribir, por ejemplo, “vivo en paz y armonía”.

Como cierre simbólico, algunas personas eligen quemar o enterrar el papel donde escribieron sus intenciones, en señal de liberación. En el caso del fuego, simboliza activar la intención, mientras que repetir la afirmación ayuda a fijarla.

Más allá de la creencia personal, el Portal 11/11 se presenta como una ocasión para detenerse, reflexionar y reconectarse con los propios deseos, transformando el simbolismo numérico en una herramienta de crecimiento interior.