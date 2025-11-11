Turismo en Brasil: el pueblo pesquero con playas increíbles y tranquilas

Hacer snorkel en Praia do Patacho y descubrir peces y corales en aguas cristalinas.

y descubrir peces y corales en aguas cristalinas. Dar un paseo en jangada por la costa y asomarse a bancos de arena y piscinas naturales.

y asomarse a bancos de arena y piscinas naturales. Recorrer playas y senderos en buggy , combinando aventura y paisajes increíbles.

, combinando aventura y paisajes increíbles. Probar la comida local: pescado fresco, mariscos y recetas típicas del nordeste brasileño.

del nordeste brasileño. Aprovechar el clima cálido para hacer actividades al aire libre, aunque conviene llevar abrigo por si cae una lluvia pasajera.

Dónde queda São Miguel dos Milagres

Este destino está ubicado en Alagoas, a pocos kilómetros de Maragogi, uno de los destinos costeros más populares de la región. Su atractivo principal es la naturaleza intacta que lo rodea, con playas, fauna y vegetación que invitan a desconectarse y disfrutar de unas vacaciones únicas.