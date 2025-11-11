Turismo en Brasil: el pueblo pesquero con playas increíbles y tranquilas
Con una población que no llega a 10.000 habitantes, este paraíso sudamericano se ubica en el estado de Alagoas. Los detalles en la nota.
Alejado del bullicio de las grandes ciudades, São Miguel dos Milagres es un tesoro escondido en la costa de Alagoas. Sus playas de arenas blancas y aguas tranquilas invitan a desconectarse del frenético ritmo cotidiano, mientras la naturaleza que lo rodea permite un descanso atrapante durante las vacaciones.
Este pequeño pueblo, cuya población no supera los 10.000 habitantes, se convirtió en el refugio ideal para quienes buscan tranquilidad y paisajes cautivantes. Además, su amplio abanico de actividades al aire libre hace que cada viaje sea una experiencia única e inolvidable.
Qué se puede hacer en São Miguel dos Milagres
En São Miguel dos Milagres, los visitantes pueden disfrutar de actividades que combinan naturaleza y relax. Estas son las opciones más atractivas:
- Hacer snorkel en Praia do Patacho y descubrir peces y corales en aguas cristalinas.
- Dar un paseo en jangada por la costa y asomarse a bancos de arena y piscinas naturales.
- Recorrer playas y senderos en buggy, combinando aventura y paisajes increíbles.
- Probar la comida local: pescado fresco, mariscos y recetas típicas del nordeste brasileño.
- Aprovechar el clima cálido para hacer actividades al aire libre, aunque conviene llevar abrigo por si cae una lluvia pasajera.
Dónde queda São Miguel dos Milagres
Este destino está ubicado en Alagoas, a pocos kilómetros de Maragogi, uno de los destinos costeros más populares de la región. Su atractivo principal es la naturaleza intacta que lo rodea, con playas, fauna y vegetación que invitan a desconectarse y disfrutar de unas vacaciones únicas.
Cómo llegar a São Miguel dos Milagres
Si se parte desde Maceió, São Miguel dos Milagres se encuentra a unos 100 kilómetros de distancia. El recorrido en auto tiene una duración de dos horas y se debe tomar las carreteras AL-105, AL-435 y AL-101. Este trayecto combina paisajes costeros y zonas rurales típicas de Alagoas.
