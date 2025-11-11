El truco casero para combatir el insomnio: se necesita solo un ingrediente

Este truco casero se volvió viral entre quienes buscan dormir mejor sin recurrir a medicamentos: solo hace falta una hoja de laurel, una planta aromática conocida por su aroma intenso y sus múltiples beneficios naturales. Además de darle sabor a las comidas, el laurel se convirtió en un gran aliado para mejorar el descanso y reducir el estrés antes de dormir.