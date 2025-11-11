El truco casero para combatir el insomnio: se necesita solo un ingrediente
Descubrí el truco casero para todos los días, que se está convirtiendo en una aliada natural para quienes quieren dormir mejor y descansar de verdad.
Este truco casero se volvió viral entre quienes buscan dormir mejor sin recurrir a medicamentos: solo hace falta una hoja de laurel, una planta aromática conocida por su aroma intenso y sus múltiples beneficios naturales. Además de darle sabor a las comidas, el laurel se convirtió en un gran aliado para mejorar el descanso y reducir el estrés antes de dormir.
Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), entre un 25% y un 35% de los adultos sufren insomnio, un problema que puede afectar la memoria, la concentración y la salud en general.
Aunque los tratamientos deben ser siempre indicados por un profesional, sumar recursos naturales como el laurel puede ser una ayuda efectiva para conciliar el sueño y lograr un descanso más reparador.
El paso a paso para combatir el insomnio
El aceite esencial de laurel es uno de los más usados en aromaterapia por sus propiedades relajantes. Su aroma suave actúa sobre el sistema nervioso, ayudando a reducir la ansiedad y creando un ambiente propicio para dormir profundamente.
Paso a paso para aprovechar los beneficios del laurel:
- Preparar el ambiente: elegí un lugar tranquilo, con poca luz y sin ruidos.
- Usar aceite esencial: agregá de 3 a 5 gotas de aceite de laurel en un difusor de aromas o quemador.
- Relajar el cuerpo: inhalá profundamente el aroma durante unos minutos antes de acostarte.
- Opción alternativa: mezclá unas gotas del aceite con crema o aceite base y realizá un masaje relajante en cuello y hombros.
- Otra variante: añadí unas hojas secas o unas gotas del aceite en el agua del baño caliente para un efecto calmante antes de dormir.
Además de su acción sobre el sueño, el laurel ofrece propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, gracias a sus flavonoides naturales. Aunque no reemplaza ningún tratamiento médico, este truco casero puede ser un complemento ideal para quienes buscan noches más tranquilas y un descanso profundo.
