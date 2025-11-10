Inminente regreso de las lluvias y tormentas a Buenos Aires: cuántos días con mal clima se vienen
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored coinciden en la vuelta de las lluvias y tormentas en el AMBA. Cómo sigue el clima.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inició con buenas condiciones del clima y temperaturas casi de verano, pero el regreso de las lluvias y tormentas es inminente, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que incluso prevé momentos con precipitaciones fuertes.
Tal como estaba pronosticado, el lunes transcurrió con buen tiempo, pocas nubes y temperaturas que rozan los 30 grados, sintiéndose el calorcito en especial en horas del mediodía y la tarde.
Pero como había sido anticipado días atrás, el organismo confirmó que vuelve la inestabilidad en el AMBA para la continuidad de la semana, con altas chances de lluvias fuertes y tormentas..
Cuántos días con lluvias se esperan en el AMBA
El SMN ratificó que este martes regresan las precipitaciones al AMBA. El organismo informó que será una jornada con cielo algo nublado y probabilidades de chaparrones en la tarde y tormentas aisladas en la noche; acompañado por temperaturas de entre 15 y 27 grados.
El sitio especializado Meteored coincide con el martes como fecha de clima inestable, pero cambió su pronóstico y ahora tiene 60% de probabilidades de tormentas para las 20 horas, pasando a "lluvia débil" desde las 21.
El pronóstico extendido del organismo nacional no espera más lluvias para el correr de la semana. De esta manera, el miércoles se espera sin precipitaciones y con el retorno de las buenas condiciones; con cielo parcialmente nublado en la madrugada y algo nublado para el resto del día y la noche, junto con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 26.
Del mismo modo, el jueves tendría cielo despejado durante toda la jornada, con marcas térmicas que rondarán los 14 grados de mínima y los 26 de máxima.
La semana cerraría con buenas condiciones, en un viernes que se anticipa con cielo algo nublado desde la madrugada y pasando a parcialmente nublado desde la tarde; y con un termómetro que oscilará entre una mínima de 15 grados y una máxima de 29, en la jornada más calurosa.
