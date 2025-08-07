El método militar para dormir rápido: cómo es el truco para hacerlo

Varios especialistas destacan los beneficios de esta técnica para quienes sufren ansiedad o insomnio ocasional. Al poner el foco en la relajación muscular y la respiración profunda, el cuerpo activa el sistema nervioso parasimpático, encargado de generar sensación de calma.

Si bien no es una solución mágica ni reemplaza un tratamiento médico, su práctica constante puede ser un gran aliado para quienes buscan vencer el insomnio y disfrutar de un descanso reparador.

Su esencia reside en la tranquilidad física y mental, un objetivo cada vez más necesario en un mundo acelerado donde el descanso suele verse afectado por el ritmo cotidiano.