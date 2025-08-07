Turismo en Brasil: el pueblo de pescadores que es un paraíso de arenas blancas

Dónde queda Imbassaí

Imbassaí está ubicado en el litoral norte del estado de Bahía, Brasil. Se encuentra entre la ciudad de Salvador y la famosa Praia do Forte, al mismo tiempo que combina playas tranquilas con selva y ríos, ideal para quienes buscan naturaleza y paz cerca del océano.

Cómo llegar a Imbassaí

Para llegar a este sitio, la forma más rápida y accesible es viajar a Salvador, la capital de Bahía. Desde allí, se puede tomar un autobús o alquilar un auto y conducir por la carretera BA-099 durante 70 kilómetros hasta llegar a Imbassaí. El trayecto dura 60 minutos aproximadamente.