Turismo en Brasil: el pueblo de pescadores que es un paraíso de arenas blancas
Con dunas, ríos y una atrapante reversa ecológica, este destino brasileño es ideal para desconectar del bullicio de la ciudad. Los detalles en la nota.
Sudamérica es un territorio extenso donde predominan sitios silvestres, compuestos por una gran vegetación y fauna. Estos destinos, por lo general, se ubican en Brasil y Argentina y son perfectos para el turismo, ya que reciben a cientos de visitantes año tras año que buscan alejarse de la urbanización y relajarse en sitios tranquilos.
Uno de los destinos que más comenzó a ganar popularidad es Imbassaí, ubicado a pocos kilómetros de Bahía y reconocido por el amplio abanico de playas exóticas y paradisíacas que tiene a disposición. Además, las dunas, ríos y su reversa ecológica se encargan de ofrecer las mejores vacaciones.
Qué se puede hacer en Imbassaí
En Imbassaí, las actividades están en estrecho contacto con la naturaleza. Cada turista puede recorrer senderos rodeados de vegetación, navegar en kayak por el río que desemboca en el mar o disfrutar del avistamiento de diversas especies en la reserva natural protegida.
Además, se encuentra a pocos kilómetros de la Praia do Forte, una de las más imponentes y visitadas de Brasil por sus aguas turquesas y arena blanca. Por este motivo, este pueblo de pescadores es perfecto para visitar el cualquier momento del año y sumergirse en sus atracciones.
Por otro lado, la gastronomía local ofrece sabores auténticos de la cocina bahiana, ideales para vivir una experiencia completa y exquisita. Imbassaí también se destaca por la tranquilidad y hospitalidad de sus ciudadanos, logrando ingresar en el corazón de cada turista que desemboca en este pueblo.
Dónde queda Imbassaí
Imbassaí está ubicado en el litoral norte del estado de Bahía, Brasil. Se encuentra entre la ciudad de Salvador y la famosa Praia do Forte, al mismo tiempo que combina playas tranquilas con selva y ríos, ideal para quienes buscan naturaleza y paz cerca del océano.
Cómo llegar a Imbassaí
Para llegar a este sitio, la forma más rápida y accesible es viajar a Salvador, la capital de Bahía. Desde allí, se puede tomar un autobús o alquilar un auto y conducir por la carretera BA-099 durante 70 kilómetros hasta llegar a Imbassaí. El trayecto dura 60 minutos aproximadamente.
