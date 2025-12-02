El nuevo descubrimiento de la NASA: hay un océano en el espacio

Descubrimiento de la NASA: ¿cómo encontraron el océano subterráneo?

El equipo liderado por Corey J. Cochrane reveló en la revista AGU Advances que analizaron de manera precisa las mediciones magnéticas obtenidas durante varios sobrevuelos de la misión Galileo.

Lo que descubrieron fue una señal de inducción magnética, un fenómeno que ocurre cuando un campo magnético externo interactúa con una capa líquida y salada en movimiento.

Las señales parecían provenir de una profundidad considerable, demasiado profunda como para atribuirlas solo a la ionosfera. Tras descartar esta posibilidad, los investigadores concluyeron que lo detectado correspondía a una masa de agua subterránea.

A pesar de contar con datos complejos y una atmósfera difícil de estudiar, los científicos lograron reconstruir un escenario consistente que respalda la presencia del océano. Se trata de uno de los análisis más detallados logrados hasta la fecha con información de casi 30 años de antigüedad.

¿Por qué es importante este descubrimiento de la NASA?

El estudio señala que este océano podría tener decenas de kilómetros de profundidad, protegido por una gruesa capa de hielo cuyo espesor variaría según la zona. Si se confirma, sería uno de los cuerpos de agua más grandes descubiertos fuera de la Tierra.

Este hallazgo es crucial porque el agua líquida es el principal indicador de habitabilidad. Por eso, misiones como Europa Clipper de la NASA, y JUICE, de la Agencia Espacial Europea, serán esenciales para obtener nueva información y verificar si este océano realmente existe.

De comprobarse, la ciencia estaría frente a un hito histórico: la posibilidad de que ambientes extraterrestres puedan sostener vida, tal como ocurre en otros mundos oceánicos como Europa. Los investigadores aseguran que este es solo el comienzo de una nueva etapa en la exploración del sistema solar.