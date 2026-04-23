Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con bosques que está en constante crecimiento
Un destino propicio para una salida al campo repleto de sabrosos platos criollos, actividades recreativas, deportes y propuestas hoteleras de categoría.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
En Luján, a 8 kilómetros de la Basílica, Open Door empieza a transitar su propia senda como destino propicio para una escapada al campo signada por sabrosos platos criollos, actividades recreativas, deportes y propuestas hoteleras de categoría.
Qué se puede hacer en Open Door
En 2022, se hizo la apertura al público de 60 hectáreas de la reserva natural Parque Cabred que pareció dotar una pátina de aire fresco a este pueblo que crece desde fines del siglo XIX, sin alzar la voz ni desdibujar su desbordante entorno verde.
Es una atracción irresistible para los más exigentes cultores del polo (Polo One y La Aguada son los lugares indicados para aprender y animarse a taquear), así como el escenario más adecuado para los golfistas, con Las Praderas de Luján a la cabeza de los clubes pioneros.
Desde fines de 2024, cuando fue inaugurado, el comedor al aire libre Raíz Criolla se ocupa de satisfacer a los más exigentes paladares que toman distancia de la gran ciudad en procura del tradicional asado de la pampa húmeda.
Los cortes de carne de vaca, cerdo, pollo y cordero son asados al disco, a la estaca, a la parrilla, al caldero o al horno de barro.
La prueba más exigente que el maestro asador prepara a la vista de aprendices y meros curiosos una vez al mes, concluye después de doce horas de cocción en la inigualable vaquillona a la estaca, el plato principal que ocupa el centro de atención.
Otra atmósfera se respira en La Perdiz, el elegante comedor del hotel Wyndham Garden, donde la comida de campo y el asado toman forma y textura fusionadas con recetas gourmet.
El predominante sabor casero de la zona recupera su mejor versión en el almuerzo popular de Chacra El Rancho y en cada chorreante empanada frita, la tabla de fiambres y la Copa William del restaurante La Garza Lola. Por su parte, la fama de El Bodegón de Froi es sostenida por las milanesas, las supremas a caballo, las pastas y el exquisito pollo o carne al ajillo, champignon y verdeo.
Dónde queda Open Door
Open Door es una localidad del partido de Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se ubica a 12 kilómetros de la ciudad de Luján, cabecera del partido.
Cómo llegar a Open Door
Desde la ciudad de Buenos Aires hasta Open Door son 82 kilómetros por Acceso Oeste; en Luján, girar a la derecha por ruta 192 y seguir 7 km. Otra opción: ruta 8 (Panamericana ramal Pilar); en Parque Sakura desviar hacia la izquierda por la ruta 6.
Tren San Martín desde Retiro hasta Cabred (en Open Door), $ 900 ida; con SUBE, $ 450.
Micro 57 Atlántida de Once a Luján, $ 2.644,70; desde Palermo, $ 3.146,50.
Combi Santorini desde el shopping Alto Palermo hasta Luján, $ 16.000.
De Luján a Open Door llegan los colectivos 350 (empresa Ruta Bus) y 502.
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