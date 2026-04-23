Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con bosques que está en constante crecimiento

Los cortes de carne de vaca, cerdo, pollo y cordero son asados al disco, a la estaca, a la parrilla, al caldero o al horno de barro.

La prueba más exigente que el maestro asador prepara a la vista de aprendices y meros curiosos una vez al mes, concluye después de doce horas de cocción en la inigualable vaquillona a la estaca, el plato principal que ocupa el centro de atención.

Juan Ramos Asado open door Juan Ramos, el experimentado asador del restaurante de campo Raíz Criolla, en Open Door, en plena tarea.

Otra atmósfera se respira en La Perdiz, el elegante comedor del hotel Wyndham Garden, donde la comida de campo y el asado toman forma y textura fusionadas con recetas gourmet.

El predominante sabor casero de la zona recupera su mejor versión en el almuerzo popular de Chacra El Rancho y en cada chorreante empanada frita, la tabla de fiambres y la Copa William del restaurante La Garza Lola. Por su parte, la fama de El Bodegón de Froi es sostenida por las milanesas, las supremas a caballo, las pastas y el exquisito pollo o carne al ajillo, champignon y verdeo.

Dónde queda Open Door

Open Door es una localidad del partido de Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se ubica a 12 kilómetros de la ciudad de Luján, cabecera del partido.

Cómo llegar a Open Door

Desde la ciudad de Buenos Aires hasta Open Door son 82 kilómetros por Acceso Oeste; en Luján, girar a la derecha por ruta 192 y seguir 7 km. Otra opción: ruta 8 (Panamericana ramal Pilar); en Parque Sakura desviar hacia la izquierda por la ruta 6.

Tren San Martín desde Retiro hasta Cabred (en Open Door), $ 900 ida; con SUBE, $ 450.

Micro 57 Atlántida de Once a Luján, $ 2.644,70; desde Palermo, $ 3.146,50.

Combi Santorini desde el shopping Alto Palermo hasta Luján, $ 16.000.

De Luján a Open Door llegan los colectivos 350 (empresa Ruta Bus) y 502.