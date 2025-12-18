El nuevo hallazgo de la NASA: un mineral de Marte pudo formarse con agua y oxígeno
Un reciente descubrimiento científico volvió a poner a Marte en el centro de la investigación espacial.
Un equipo del Instituto SETI y del NASA Ames Research Center identificó en el planeta rojo un mineral desconocido hasta ahora, cuya formación habría requerido la presencia de agua líquida, oxígeno y altas temperaturas.
El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, corresponde a una fase poco común de hidroxisulfato férrico, un tipo de sulfato de hierro que podría representar un nuevo mineral desde el punto de vista científico. Este descubrimiento aporta información clave sobre la historia geológica marciana y sugiere que el planeta fue más activo y dinámico de lo que se pensaba.
En Marte, el azufre es abundante y suele combinarse con otros elementos para formar sulfatos. A diferencia de la Tierra, donde estos minerales se disuelven con facilidad por la lluvia, el ambiente extremadamente seco del planeta rojo permite que se conserven durante miles de millones de años, funcionando como verdaderas cápsulas del tiempo.
Qué revela este descubrimiento sobre el pasado de Marte
La investigación se centró en dos regiones clave: Aram Chaos y la meseta de Juventae Chasma, ubicadas cerca del sistema de cañones de Valles Marineris. Allí, los científicos detectaron firmas espectrales inusuales que indicaban la presencia de un mineral distinto a cualquier otro identificado previamente.
Según explicó la investigadora Janice Bishop, del Instituto SETI, las capas donde apareció el hidroxisulfato férrico están atrapadas entre rocas basálticas, lo que sugiere que su formación estuvo vinculada al calor volcánico o a procesos geotérmicos. Los experimentos de laboratorio demostraron que, al calentar sulfatos hidratados en presencia de oxígeno, se libera agua y se forma este compuesto más estable.
Lo más llamativo es que estas reacciones requieren temperaturas superiores a los 100 °C, valores poco comunes en la superficie marciana actual. Por eso, los científicos creen que estas condiciones se dieron durante episodios de actividad volcánica relativamente recientes, dentro del llamado período Amazónico, hace menos de 3.000 millones de años.
Este escenario refuerza la idea de que Marte no fue un planeta completamente inerte en su pasado tardío. La coexistencia de calor, agua y oxígeno abre nuevas preguntas sobre la habitabilidad del planeta y la posibilidad de que hayan existido ambientes favorables para la vida microbiana.
Si bien el mineral aún no fue reconocido oficialmente —ya que debe encontrarse también en la Tierra—, los científicos aseguran que su estructura cristalina y estabilidad térmica lo convierten en un fuerte candidato a nuevo mineral. El hallazgo redefine lo que se sabía sobre la evolución geoquímica de Marte y marca un nuevo paso en la exploración del planeta rojo.
