El nuevo hallazgo de la NASA: un mineral de Marte pudo formarse con agua y oxígeno

Lo más llamativo es que estas reacciones requieren temperaturas superiores a los 100 °C, valores poco comunes en la superficie marciana actual. Por eso, los científicos creen que estas condiciones se dieron durante episodios de actividad volcánica relativamente recientes, dentro del llamado período Amazónico, hace menos de 3.000 millones de años.

Este escenario refuerza la idea de que Marte no fue un planeta completamente inerte en su pasado tardío. La coexistencia de calor, agua y oxígeno abre nuevas preguntas sobre la habitabilidad del planeta y la posibilidad de que hayan existido ambientes favorables para la vida microbiana.

Si bien el mineral aún no fue reconocido oficialmente —ya que debe encontrarse también en la Tierra—, los científicos aseguran que su estructura cristalina y estabilidad térmica lo convierten en un fuerte candidato a nuevo mineral. El hallazgo redefine lo que se sabía sobre la evolución geoquímica de Marte y marca un nuevo paso en la exploración del planeta rojo.