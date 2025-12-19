La NASA confirmó cuándo se podrá ver el eclipse más largo de la historia

Cuándo se podrá ver el eclipse más largo de la historia

De acuerdo a lo detallado por la NASA, este eclipse solar ofrecerá una duración de hasta 6 minutos y 22 segundos en su tramo completo. Así, este fenómeno astronómico se producirá cuando la Luna se encuentre en su perigeo, el punto más cercano a la Tierra, lo que maximiza el tamaño aparente de la Luna y extiende así la sombra proyectada.