La NASA confirmó cuándo se podrá ver el eclipse más largo de la historia
Este fenómeno astronómico se producirá cuando la Luna se encuentre en su perigeo, el punto más cercano a la Tierra, lo que maximiza el tamaño aparente de la misma.
En el sitio oficial del National Geographic se puntualiza que un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa directamente frente al Sol. La Luna es mucho más pequeña que el Sol. Pero también está mucho más cerca de la Tierra y parece cubrir el Sol casi por completo durante un eclipse.
Se trata de un eclipse solar el denominado "efecto de anillo de diamante", que se ve arriba, ocurre justo antes y después de que el disco lunar pase frente al disco brillante del Sol.
Cuándo se podrá ver el eclipse más largo de la historia
De acuerdo a lo detallado por la NASA, este eclipse solar ofrecerá una duración de hasta 6 minutos y 22 segundos en su tramo completo. Así, este fenómeno astronómico se producirá cuando la Luna se encuentre en su perigeo, el punto más cercano a la Tierra, lo que maximiza el tamaño aparente de la Luna y extiende así la sombra proyectada.
Según lo puntualizó el organismo espacial estadounidense, la franja de total oscuridad recorrerá varios países del hemisferio oriental, incluyendo lugares en Europa, Medio Oriente y África del Norte, entre los que pueden mencionarse a:
- Ciudades en Egipto y Arabia Saudita: el eclipse solar alcanzará casi la totalidad prevista (6 minutos y 23 segundos)..
- Luxor, Egipto: aproximadamente 6 minutos y 20 segundos de totalidad. Los especialistas sostienen que la combinación de cielos despejados, garantizados por el clima desértico, y los antiguos monumentos de fondo la convierte en un destino popular para los denominados “cazadores de eclipses”.
- Asuán y Berenice: ofrecerán duraciones que superan los 6 minutos.
- Yeda (Jeddah), Arabia Saudita: experimentará alrededor de 5 minutos y 54 segundos de totalidad.
- En las ciudades de Cádiz, Málaga, Tarifa, Ceuta y Melilla (España): la duración de la totalidad en estas zonas será de entre 2 y 4.5 minutos aproximadamente.
- Sudán y Eritrea (África): en estos países, las regiones desérticas serán óptimas para la observación del eclipse solar, puesto que cuentan con cielos despejados en la mayor parte del día.
- Yemen y Omán (Asia): en estas naciones, la trayectoria de la sombra total alcanzará algunas zonas costeras y montañosas.
Es oportuno recordar que los especialistas recordaron determinadas medidas de protección para aquellas personas que realicen un avistaje del eclipse solar directamente. Para no comprometer su vista. enfatizaron que los observadores deberán recurrir a:
- Filtro solar o gafas especiales, garantizados por el fabricante. Según lo señaló el Instituto de Astrofísica de Canarias, el cristal oscuro de soldador número 14, que puede adquirirse en ferreterías, puede proteger adecuadamente la vista durante unos segundos. Los filtros caseros o gafas comunes no deben utilizarse nunca por el peligro que conllevan para los ojos humanos.
