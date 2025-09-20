El país que podría desatar la Tercera Guerra Mundial, según la inteligencia artificial

Este tipo de estudios enfatiza que una Tercera Guerra Mundial no se iniciaría necesariamente con un enfrentamiento directo entre superpotencias.

La reciente escalada entre Estados Unidos e Irán, en el marco de su enfrentamiento indirecto con Israel, reactivó las alarmas en la comunidad internacional y volvió a poner en agenda los posibles escenarios de un conflicto global.

Un ejemplo claro es el caso de Ucrania y Rusia, donde una disputa territorial prolongada en el tiempo generó un escenario de inestabilidad que atrajo el involucramiento de distintas potencias internacionales.

De manera paralela, la tensión entre China y Taiwán constituye otro punto crítico en el mapa geopolítico. Cualquier agravamiento en este frente podría llevar a un choque que incluya a Estados Unidos y a sus aliados estratégicos en la zona del Pacífico.

Tanto el conflicto en Ucrania como el de Taiwán tienen raíces históricas en disputas territoriales profundas. Precisamente esa base los convierte en los escenarios más probables para derivar en una confrontación de mayor envergadura, según coinciden los analistas.

En conclusión, los estudios sugieren que un choque directo entre superpotencias sigue siendo poco probable. Este panorama subraya la relevancia de la diplomacia y de las soluciones negociadas para frenar tensiones antes de que se transformen en crisis de alcance mundial.