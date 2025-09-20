La mejor escapada: los pueblos de Chile que la IA recomienda para las vacaciones

Frutillar Frutillar se ubica dentro de la Provincia de Llanquihue. Chile Travel

En el sur, Frutillar se destaca por su fuerte influencia alemana y su entorno natura. El Lago Llanquihue y las vistas del Volcán Osorno crean un escenario imponente, mientras que su arquitectura colonial aporta un toque especial y acogedor.

Este destino también es conocido por su Festival de la Canción, un evento que atrae a visitantes de todo el territorio sudamericano, ofreciendo música, cultura, gastronomía y un ambiente ideal para relajarse y disfrutar acompañado por la familia.