El paraíso escondido en Brasil que está lejos de la multitud y te va a encantar

Dónde queda Arraial do Cabo

Este pequeño paraíso costero de la Región de los Lagos se encuentra a unos 170 kilómetros al norte de la ciudad de Río y cerca de destinos turísticos como Cabo Frío y Búzios. Este destino, perfecto para visitar con la familia, ofrece un ambiente tranquilo ideal para quienes buscan alejarse del bullicio de la ciudad.

Cómo llegar a Arraial do Cabo

Para llegar a Arraial do Cabo, lo más común es volar a Río de Janeiro y luego completar el trayecto restante en auto, traslado privado o en micros desde la terminal Rodoviaria Novo Río. El viaje en micro es la opción más económica, y la cercanía a lugares como Cabo Frío y Búzios permite hacer excursiones de un día a estos destinos.