El paraíso escondido en Brasil que está lejos de la multitud y te va a encantar
Situado en Río de Janeiro, este bello paraíso sudamericano tiene una población que ronda los 26.000. Los detalles en la nota.
Río de Janeiro es una de las ciudades más populares y visitadas en todo el mundo. El calor, calor y hospitalidad de cada ciudadano hace que este sitio de Brasil sea uno de los más elegidos por los turistas año tras año, aunque existen opciones que se encuentran a pocos kilómetros de distancia que brindar las mismas atracciones en medio de la soledad.
Uno de estos destinos es Arraial do Cabo, con una población de tan solo 26.000 habitantes que aporta un ambiente cálido y casero. Además, se encuentra a 170 kilómetros de Río de Janeiro y es valorado por el amplio abanico de actividades que tiene a disposición cada visitante.
Qué se puede hacer en Arraial do Cabo
La playa ofrece una gran variedad de actividades para disfrutar en cualquier momento. Se pueden hacer paseos en barco de varias horas que recorren las mejores playas de la zona, incluyendo lugares de acceso exclusivo como Ilha do Farol y Prainhas do Pontal do Atalaia.
También es posible practicar snorkel en aguas cristalinas para explorar la vida marina o para relajarse contemplando el atardecer en Praia Grande, un espectáculo natural que atrapa a cada visitante. Por otro lado, quienes prefieren la gastronomía pueden probar delicias locales como pan de queso, acaí y choclos.
Dónde queda Arraial do Cabo
Este pequeño paraíso costero de la Región de los Lagos se encuentra a unos 170 kilómetros al norte de la ciudad de Río y cerca de destinos turísticos como Cabo Frío y Búzios. Este destino, perfecto para visitar con la familia, ofrece un ambiente tranquilo ideal para quienes buscan alejarse del bullicio de la ciudad.
Cómo llegar a Arraial do Cabo
Para llegar a Arraial do Cabo, lo más común es volar a Río de Janeiro y luego completar el trayecto restante en auto, traslado privado o en micros desde la terminal Rodoviaria Novo Río. El viaje en micro es la opción más económica, y la cercanía a lugares como Cabo Frío y Búzios permite hacer excursiones de un día a estos destinos.
