Viajar por Salta: un pueblo con paisajes de muchos colores y una gastronomía imperdible

Quienes buscan aventura pueden animarse a hacer trekking, mountain bike o travesías en cuatriciclo. A muy poca distancia está el Parque Nacional Los Cardones, ideal para maravillarse con sus enormes cardonales y la fauna andina. Para los que prefieren descansar, hay hosterías familiares, bodegas artesanales y campings donde el tiempo parece detenerse.

Dónde queda Payogasta

El pueblo está ubicado a 147 kilómetros de la ciudad de Salta, en el corazón de los Valles Calchaquíes. Rodeado de montañas y aire puro, este rincón combina tradición y belleza natural, con una historia que se respira en cada calle. Además, en las cercanías se puede visitar el Potrero de Payogasta, un sitio arqueológico que integra el Camino del Inca o Qhapaq Ñan.

Cómo llegar a Payogasta

Desde la capital provincial, el recorrido dura unas dos horas y media en auto. El trayecto atraviesa la Quebrada de Escoipe y la famosa Cuesta del Obispo, dos tramos de una belleza panorámica única. Para quienes no viajen en vehículo propio, también existen excursiones guiadas y transporte privado que conectan Salta con Payogasta.