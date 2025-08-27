Viajar por Salta: el pueblo distinguido que enamora por sus paisajes

Dónde queda Alemanía

image

Este poblado se encuentra a unos 100 kilómetros de la ciudad de Salta, sobre la Ruta Nacional 68 en dirección a Cafayate. Alemanía está en la entrada de la famosa Quebrada de las Conchas, célebre por formaciones como el Anfiteatro y la Garganta del Diablo, lo que lo convierte en una parada estratégica para los viajeros.

Cómo llegar a Alemanía

Desde Salta capital son aproximadamente 90 minutos en auto. El recorrido por la Ruta Nacional 68 ofrece paisajes tan espectaculares que el trayecto se disfruta tanto como el destino. No existen servicios regulares de transporte público hasta el pueblo, por lo que la opción más común es llegar en excursiones guiadas o en vehículo propio.