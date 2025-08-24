Brasil 2025: el pueblo desconocido de la Amazonía con playas de agua dulce para conocer
En el corazón del Amazonas, este destino paradisíaco une la naturaleza y la cultura del país vecino en una experiencia única.
Al planear las vacaciones, quienes buscan turismo en Brasil encuentran en el país vecino una combinación perfecta de playas paradisíacas, paisajes naturales y rica cultura y gastronomía. Entre los destinos menos concurridos destaca Alter do Chão, una pintoresca villa amazónica conocida como el Caribe Brasileño, con una de las playas de agua dulce más lindas del mundo y diversas actividades ideales.
Qué se puede hacer en Alter do Chão
Al igual que otros destinos destacados de Brasil, el principal atractivo de Alter do Chão son sus playas, aunque con un encanto particular. Entre agosto y enero, las playas de arena blanca y aguas cristalinas aparecen gracias al descenso del río, mientras que de febrero a julio las inundaciones transforman el paisaje, siendo ideal para el avistaje de fauna y actividades de aventura.
La playa más famosa, conocida como Ilha do Amor, permite relajarse y conectar con la naturaleza, y los visitantes también pueden explorar senderos de la selva, navegar por sus aguas o practicar rapel, canyoning y pesca.
Además, la experiencia en Alter do Chão se completa con su gastronomía, uno de los grandes atractivos del turismo en Brasil. Los pescados frescos de la región y los sabores de la Amazonía se destacan en platos como el strogonoff de cajú y el pato no tucupi, ofreciendo una mezcla de tradición y sabor que refleja la riqueza cultural del destino.
Dónde queda Alter do Chão
Este pintoresco pueblo se encuentra en uno de los distritos de la ciudad de Santarém, en el estado de Pará. Alter do Chão está situado en pleno corazón de la Amazonía, a 38 kilómetros de Santarém, sobre la margen derecha del río Tapajós, ofreciendo paisajes naturales únicos y un entorno ideal para el turismo en Brasil.
Cómo llegar a Alter do Chão
La manera más práctica de llegar a Alter do Chão es partiendo desde la ciudad de Santarém, y existen varias alternativas. Quienes viajen en vehículo propio pueden tomar la ruta PA-457 hacia el oeste durante 37 kilómetros, un recorrido que dura aproximadamente 45 minutos.
Otra opción es utilizar el transporte público, ya que el Ómnibus de Alter do Chão sale desde la terminal de Santarém cada hora, ofreciendo un traslado cómodo y regular para los turistas que buscan llegar a este destino amazónico.
