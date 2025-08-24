Brasil 2025: el pueblo desconocido de la Amazonía con playas de agua dulce para conocer

Cómo llegar a Alter do Chão

La manera más práctica de llegar a Alter do Chão es partiendo desde la ciudad de Santarém, y existen varias alternativas. Quienes viajen en vehículo propio pueden tomar la ruta PA-457 hacia el oeste durante 37 kilómetros, un recorrido que dura aproximadamente 45 minutos.

Otra opción es utilizar el transporte público, ya que el Ómnibus de Alter do Chão sale desde la terminal de Santarém cada hora, ofreciendo un traslado cómodo y regular para los turistas que buscan llegar a este destino amazónico.