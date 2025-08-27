Vacaciones en Chile: el destino que te hace sentir como si estuvieras en Islandia

Dónde queda la Región de Aysén

Esta región se ubica en el sur de Chile y forma parte de la Patagonia, al mismo tiempo que limita con Los Lagos y Magallanes. Además, Coyhaique, su capital, es el punto de partida para explorar parques nacionales como Laguna San Rafael, Queulat, Cerro Castillo y Patagonia.

Cómo llegar a la Región de Aysén

Para llegar a Aysén, la forma más rápida es volar al aeropuerto de Balmaceda, cercano a Coyhaique, con vuelos desde Santiago o Punta Arenas.

También se puede acceder por carretera: desde el norte, siguiendo la Carretera Austral desde Puerto Montt; desde Argentina, cruzando por Futaleufú o desde el sur conectando con El Chaltén y el Parque Nacional Los Glaciares.