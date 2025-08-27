Escapadas por Buenos Aires: el pueblo oculto cerca de la Ciudad que desborda de tranquilidad
Una localidad pequeña que destaca por su paz natural y que cuenta con una arquitectura clásica típica de campo. Conocé los detalles.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Dentro del partido de San Andrés de Giles está Azcuénaga, un pequeño pueblo rural que es el destino ideal para descansar y disfrutar de la tranquilidad en tu próximo viaje sin la necesidad de manejar tan lejos.
Qué se puede hacer en Azcuénaga
Azcuénaga es un diminuto pueblo rural ubicado en San Andrés de Giles que se encuentra a menos de horas de la ciudad de Buenos Aires. Es una localidad pequeña donde abunda la tranquilidad y cuenta con una arquitectura clásica típica de campo.
Ahí podrás disfrutar de una imperdible gastronomía en los tres restaurantes que tiene el pueblo. Además, posee una pequeña y pintoresca hostería para pasar varios días.
Una pequeña localidad ideal para visitar en tu próxima escapada. (Foto: Archivo El Cronista)
Entre los atractivos turísticos del lugar se puede mencionar el mural de adobe ubicado en la estación ferroviaria, que fue declarado interés cultural por la Provincia de Buenos Aires.
Por último, otros lugares para conocer en Azcuénaga son el edificio de la antigua Casa Terreno; la Capilla Nuestra Señora del Rosario; el club recreativo Apolo; la panadería artesanal La Moderna.
Si decidís visitar Azcuénaga, hay tres restaurantes imperdibles que se destacan por su oferta gastronómica y su ambiente acogedor.
El Almacén CT&Cia: Un clásico de la zona, este restaurante es conocido por su variada carta de platos caseros. Podés disfrutar desde asados hasta pescados frescos, ideales para acompañar con una buena copa de vino. Los fines de semana, se llena de visitantes que buscan una auténtica experiencia culinaria.
Le Four: Este lugar ofrece una propuesta francesa con un toque rústico. Aquí, podés probar carnes como pernil y conejo, así como sopas de cebolla y otros platos inspirados en la cocina europea. El ambiente es perfecto para aquellos que buscan algo diferente en el corazón del campo.
Restaurante La Porteña: Especializado en pastas caseras, es famoso por sus sorrentinos y ravioles, además de sus platos cocidos al disco de arado. Este restaurante es ideal para disfrutar de una comida reconfortante después de un paseo por el pueblo.
Dónde queda Azcuénaga
Azcuénaga es una localidad rural ubicada en el Partido de San Andrés de Giles, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra a aproximadamente 100-110 kilómetros del Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, siendo una opción popular para escapadas de fin de semana.
Cómo llegar a Azcuénaga
Para llegar en auto desde CABA hasta Azcuénaga hay que tomar la Ruta Nacional 8 hasta Solís y agarrar por la Ruta Provincial 193.
El trayecto es de 122 kilómetros, es decir una hora y media de viaje aproximadamente.
