Escapadas por Buenos Aires: el pueblo oculto cerca de la Ciudad que desborda de tranquilidad

Entre los atractivos turísticos del lugar se puede mencionar el mural de adobe ubicado en la estación ferroviaria, que fue declarado interés cultural por la Provincia de Buenos Aires.

Por último, otros lugares para conocer en Azcuénaga son el edificio de la antigua Casa Terreno; la Capilla Nuestra Señora del Rosario; el club recreativo Apolo; la panadería artesanal La Moderna.

Azcuenaga cartel.jpg

Si decidís visitar Azcuénaga, hay tres restaurantes imperdibles que se destacan por su oferta gastronómica y su ambiente acogedor.

El Almacén CT&Cia : Un clásico de la zona, este restaurante es conocido por su variada carta de platos caseros . Podés disfrutar desde asados hasta pescados frescos , ideales para acompañar con una buena copa de vino. Los fines de semana, se llena de visitantes que buscan una auténtica experiencia culinaria.

Le Four : Este lugar ofrece una propuesta francesa con un toque rústico. Aquí, podés probar carnes como pernil y conejo , así como sopas de cebolla y otros platos inspirados en la cocina europea. El ambiente es perfecto para aquellos que buscan algo diferente en el corazón del campo.

Restaurante La Porteña: Especializado en pastas caseras, es famoso por sus sorrentinos y ravioles, además de sus platos cocidos al disco de arado. Este restaurante es ideal para disfrutar de una comida reconfortante después de un paseo por el pueblo.

Pastas Azcuenaga Escapadas (1).png

Dónde queda Azcuénaga

Azcuénaga es una localidad rural ubicada en el Partido de San Andrés de Giles, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra a aproximadamente 100-110 kilómetros del Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, siendo una opción popular para escapadas de fin de semana.

Cómo llegar a Azcuénaga

Para llegar en auto desde CABA hasta Azcuénaga hay que tomar la Ruta Nacional 8 hasta Solís y agarrar por la Ruta Provincial 193.

El trayecto es de 122 kilómetros, es decir una hora y media de viaje aproximadamente.