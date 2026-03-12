El paraíso oculto del nordeste brasileño con playas vírgenes y piscinas naturales

También es común realizar paseos en jangadas, pequeñas embarcaciones tradicionales del nordeste brasileño que llevan a los visitantes hasta bancos de arena en medio del mar. Desde allí el paisaje es increíble: agua turquesa, horizonte infinito y un silencio que hace sentir lejos de todo.

Otra playa muy recomendada es Praia do Marceneiro, ubicada en el municipio vecino de Passo de Camaragibe. Su franja de arena amplia y la casi inexistente infraestructura la convierten en un lugar perfecto para quienes buscan tranquilidad absoluta.

Dónde queda São Miguel dos Milagres

São Miguel dos Milagres se encuentra sobre el litoral del estado de Alagoas, en el nordeste de Brasil, una región conocida por sus playas paradisíacas y su clima cálido durante todo el año.

El pueblo está ubicado a pocos kilómetros de Maragogi, otro destino muy famoso por sus piscinas naturales, pero Milagres conserva un perfil mucho más tranquilo y menos desarrollado turísticamente.

La zona forma parte de la llamada Ruta Ecológica de los Milagres, un corredor costero donde predominan los paisajes naturales, la vegetación tropical y pequeñas posadas frente al mar.

Cómo llegar a São Miguel dos Milagres

La forma más común de llegar es desde Maceió, la capital del estado de Alagoas, ubicada a unos 100 kilómetros de distancia.

Desde allí se puede viajar en auto por las rutas AL-105, AL-435 y AL-101, un recorrido que atraviesa zonas rurales, vegetación tropical y pequeñas localidades costeras antes de llegar al mar.

El trayecto dura aproximadamente dos horas, dependiendo del tráfico y las paradas en el camino.

Una vez en el pueblo, el ritmo cambia por completo: calles tranquilas, pocas construcciones y un ambiente relajado que invita a disfrutar del mar sin apuro.

São Miguel dos Milagres no necesita grandes promesas para conquistar a los viajeros. Su encanto está en lo simple: playas casi vírgenes, agua transparente y la posibilidad de vivir el nordeste brasileño de una forma más tranquila y auténtica.