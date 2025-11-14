La manera de no tener miedo al viajar en avión: el truco definitivo de una azafata

avion aerolineas.jpg

Una viajera que usó este servicio contó que el piloto le respondió absolutamente todo: cómo funciona el avión, qué significan los ruidos y cómo actúan ante distintos escenarios. Con esa info, buena parte de su miedo desapareció. Otra estrategia bastante común es mirar despegues y aterrizajes desde un mirador para notar lo estables que se ven las aeronaves, lejos de las escenas dramáticas del cine.