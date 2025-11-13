El paso a paso para terminar con los olores fuertes de la cocina

El vinagre, tu mejor aliado: Este producto infaltable en cualquier hogar es una de las soluciones naturales más poderosas para limpiar y neutralizar los olores desagradables. Según la especialista en higienización Leanne Stapf, “si el olor a pescado se adhiere a la sartén o a los utensilios, basta con lavarlos con una mezcla de agua y vinagre”.

Además, se puede potenciar su efecto combinando el vinagre con un poco de jugo de limón para limpiar las superficies donde se manipularon los alimentos, como las mesadas o los anafes. Esta mezcla ayuda a desinfectar y a dejar un aroma fresco sin necesidad de usar productos químicos.