La manera de hacer que las plantas crezcan con fuerza: el truco casero

Entre tantos trucos caseros que flotan en las redes, llamó la atención uno totalmente inesperado sobre el crecimiento de las plantas usando sal de mesa.
Entre los trucos caseros naturales que circulan en las redes, uno empezó a destacarse lo simple y por los resultados que promete. Se trata de un truco casero con sal de mesa que ayudaría a que las plantas crezcan más rápido y luzcan más saludables
Los videos muestran de manera clara cómo ponerlo en práctica. La preparación es muy sencilla: una cucharadita de sal de mesa mezclada en un litro de agua, bien agitada, y aplicada en pequeñas cantidades cerca de la base de la planta, evitando siempre que toque las hojas.
Las experiencias se multiplicaron. Una usuaria de TikTok contó que probó este truco casero en sus margaritas y que, al mes, explotaron de flores. La tendencia se volvió tan viral que varios influencers de jardinería la replicaron, mostrando resultados que entusiasmaron al público amante del jardín.
El truco casero con sal ideal para hacer que las plantas crezcan fuertes
Aunque este truco casero con sal de mesa ganó mucha popularidad, los especialistas advierten que debe aplicarse con cuidado. La sal de mesa puede generar ciertos beneficios, pero si se usa en cantidades altas perjudica a muchas plantas y termina afectando la calidad del suelo con el tiempo.
Desde la Asociación Argentina de Paisajismo explicaron que el sodio en exceso altera la estructura del terreno y dificulta la correcta absorción de agua por parte de las raíces. Por eso recomiendan hacer una prueba previa en una sola planta antes de llevar la mezcla a todo el jardín.
Los expertos también aclaran que este método no reemplaza el abono orgánico ni los fertilizantes balanceados. Puede servir como complemento únicamente en casos puntuales, especialmente en plantas ornamentales, suculentas o variedades rústicas que toleran mejor el sodio. En cambio, no aconsejan usarlo en huertas ni en cultivos comestibles, porque la acumulación de sal de mesa podría modificar el sabor o incluso comprometer la seguridad de la cosecha.
