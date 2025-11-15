La manera de hacer que las plantas crezcan con fuerza: el truco casero

sal gruesa

Los expertos también aclaran que este método no reemplaza el abono orgánico ni los fertilizantes balanceados. Puede servir como complemento únicamente en casos puntuales, especialmente en plantas ornamentales, suculentas o variedades rústicas que toleran mejor el sodio. En cambio, no aconsejan usarlo en huertas ni en cultivos comestibles, porque la acumulación de sal de mesa podría modificar el sabor o incluso comprometer la seguridad de la cosecha.