El rincón de Buenos Aires con 300 habitantes para una escapada reparadora.

La historia del pueblo también tiene una particularidad relacionada con su nombre. Durante muchos años se creyó que las tierras donde surgió la localidad habían sido donadas por la familia Crotto. Sin embargo, una investigación realizada por estudiantes secundarios en 2012 permitió reconstruir que esos terrenos habían pertenecido a la Compañía de Tierras del Sur.

Otro de los lugares que forman parte del recorrido es el antiguo almacén de ramos generales, una construcción vinculada con el pasado de la comunidad. A este punto se suman la capilla Nuestra Señora de Luján y la Plaza Malvinas Argentinas.

Debido a las dimensiones de la localidad, gran parte de estos atractivos pueden recorrerse caminando. No se necesitan grandes traslados para pasar de un lugar a otro, por lo que la propuesta está especialmente orientada a quienes buscan tranquilidad y quieren conocer el patrimonio de un pequeño pueblo bonaerense.

La escapada también puede complementarse con una visita a Tapalqué, la ciudad cabecera del partido. Allí se encuentran otras propuestas de la zona, entre ellas el complejo termal, la costanera y diferentes espacios para pasar el día.

Desde 2024, además, Crotto forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires, que busca poner en valor pequeñas comunidades y sus atractivos culturales, históricos y naturales.

Dónde queda y cómo llegar a Crotto

Crotto se encuentra dentro del partido de Tapalqué, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Está ubicado aproximadamente a 307 kilómetros del Área Metropolitana de Buenos Aires, una distancia que permite pensar el viaje como una escapada de fin de semana.

Su cercanía con Tapalqué también permite combinar ambos destinos dentro de un mismo recorrido. De esta manera, se puede dedicar parte del viaje a conocer las pocas calles y los sitios históricos de Crotto y luego continuar hacia la ciudad cabecera para aprovechar sus propuestas.

La información disponible no especifica las rutas que deben tomarse para llegar desde el AMBA, por lo que el camino deberá organizarse de acuerdo con el punto exacto de partida. Una vez en el pueblo, las distancias son reducidas y sus principales sitios pueden conocerse sin necesidad de realizar largos desplazamientos.

Con apenas unos 300 habitantes, una antigua estación ferroviaria y una historia estrechamente relacionada con la llegada del tren, Crotto conserva el perfil de los pequeños pueblos rurales bonaerenses. Una opción para quienes buscan salir de los destinos habituales y conocer un rincón de la provincia donde la tranquilidad es una de las grandes protagonistas.