El pueblo jujueño que tiene apenas 120 casas que parecen de otro siglo: dónde queda y cómo llegar

En el centro se encuentra la Iglesia Santa Rosa de Lima, construida en 1840 y considerada uno de los sitios históricos destacados de la localidad. También se puede visitar el Mirador El Antiguito, desde donde se obtienen vistas panorámicas del pueblo, la quebrada y las montañas que rodean la zona.

Para quienes disfrutan del trekking existe una alternativa más exigente: conocer el denominado Pueblo Viejo, un sitio arqueológico al que se llega luego de aproximadamente tres horas de caminata desde Caspalá. El recorrido permite encontrarse con antiguas construcciones en medio de un paisaje marcado por montañas de diferentes tonalidades.

La experiencia también puede completarse con la gastronomía regional y la cocina de altura, además del contacto con las tradiciones que todavía forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes. Por su ubicación dentro de las Yungas, el destino promueve además prácticas vinculadas con el turismo sustentable y el cuidado del entorno.

Dónde queda y cómo llegar a Caspalá

Caspalá se encuentra en el departamento Valle Grande, en la provincia de Jujuy, a aproximadamente 245 kilómetros de San Salvador de Jujuy. A pesar de que la distancia no parece demasiado extensa, las características del camino hacen que el viaje demande varias horas.

Para llegar desde San Salvador de Jujuy, una de las alternativas es circular por la Ruta Nacional 9 hasta Humahuaca. Desde allí hay que continuar por la Ruta Provincial 73 durante aproximadamente 115 kilómetros hasta alcanzar el pueblo.

El recorrido completo puede demandar alrededor de seis horas, principalmente por las características del último tramo. Se trata de un camino sinuoso que requiere circular con precaución y para el cual se recomienda utilizar vehículos altos o 4x4.

El trayecto es parte de la experiencia: a medida que se avanza, aparecen paisajes montañosos y escenarios cada vez más alejados de los grandes centros urbanos. Al final del camino esperan apenas 120 casas, calles empedradas y construcciones centenarias, en uno de los rincones jujeños que todavía conserva la apariencia y tranquilidad de otra época.