El pueblo jujueño que tiene apenas 120 casas que parecen de otro siglo: dónde queda y cómo llegar
Rodeado de montañas y paisajes de las Yungas, es una alternativa diferente para quienes buscan una escapada lejos de los destinos más concurridos.
La provincia de Jujuy es uno de los destinos turísticos más importantes del norte argentino. Sus montañas, quebradas y pequeños pueblos permiten encontrar lugares en los que todavía se mantienen costumbres y construcciones que parecen detenidas en el tiempo.
Más allá de los circuitos más conocidos, existe una pequeña localidad ubicada a 3.100 metros sobre el nivel del mar que llama la atención por tener alrededor de 120 casas antiguas y poco más de 300 habitantes. Sus calles empedradas y sus viviendas construidas principalmente con adobe y piedra forman parte de un paisaje que conserva una fuerte identidad regional.
Se trata de una localidad del departamento Valle Grande cuyo nombre tiene origen en la lengua quechua y significa "gran entrada". Además de su patrimonio arquitectónico, el pueblo se encuentra dentro de la Reserva de Biosfera de las Yungas, por lo que el entorno natural es otro de sus grandes atractivos.
En 2021, fue seleccionado entre los pueblos rurales reconocidos internacionalmente por su atractivo y sostenibilidad, una distinción que ayudó a poner en valor una localidad que hasta entonces permanecía fuera de muchos de los recorridos turísticos tradicionales.
Qué se puede hacer en Caspalá
Una de las mejores formas de conocer Caspalá es simplemente recorrer sus pequeñas calles y observar sus construcciones tradicionales. El tamaño del pueblo permite descubrir a pie buena parte de sus rincones y disfrutar de un ritmo completamente diferente al de las grandes ciudades.
En el centro se encuentra la Iglesia Santa Rosa de Lima, construida en 1840 y considerada uno de los sitios históricos destacados de la localidad. También se puede visitar el Mirador El Antiguito, desde donde se obtienen vistas panorámicas del pueblo, la quebrada y las montañas que rodean la zona.
Para quienes disfrutan del trekking existe una alternativa más exigente: conocer el denominado Pueblo Viejo, un sitio arqueológico al que se llega luego de aproximadamente tres horas de caminata desde Caspalá. El recorrido permite encontrarse con antiguas construcciones en medio de un paisaje marcado por montañas de diferentes tonalidades.
La experiencia también puede completarse con la gastronomía regional y la cocina de altura, además del contacto con las tradiciones que todavía forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes. Por su ubicación dentro de las Yungas, el destino promueve además prácticas vinculadas con el turismo sustentable y el cuidado del entorno.
Dónde queda y cómo llegar a Caspalá
Caspalá se encuentra en el departamento Valle Grande, en la provincia de Jujuy, a aproximadamente 245 kilómetros de San Salvador de Jujuy. A pesar de que la distancia no parece demasiado extensa, las características del camino hacen que el viaje demande varias horas.
Para llegar desde San Salvador de Jujuy, una de las alternativas es circular por la Ruta Nacional 9 hasta Humahuaca. Desde allí hay que continuar por la Ruta Provincial 73 durante aproximadamente 115 kilómetros hasta alcanzar el pueblo.
El recorrido completo puede demandar alrededor de seis horas, principalmente por las características del último tramo. Se trata de un camino sinuoso que requiere circular con precaución y para el cual se recomienda utilizar vehículos altos o 4x4.
El trayecto es parte de la experiencia: a medida que se avanza, aparecen paisajes montañosos y escenarios cada vez más alejados de los grandes centros urbanos. Al final del camino esperan apenas 120 casas, calles empedradas y construcciones centenarias, en uno de los rincones jujeños que todavía conserva la apariencia y tranquilidad de otra época.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario