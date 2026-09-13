Dónde queda y cómo llegar al tesoro colonial de Salta: compite por ser el más lindo del mundo
Ubicado en los Valles Calchaquíes, fue seleccionado para representar a la Argentina en una iniciativa internacional que reconoce a algunos de los mejores destinos rurales.
La provincia de Salta cuenta con numerosos destinos que permiten combinar paisajes naturales, historia y tradiciones del norte argentino. Más allá de su capital, los Valles Calchaquíes esconden pequeñas localidades que conservan construcciones centenarias y ofrecen alternativas para quienes buscan una escapada diferente.
Entre ellas aparece un pueblo rodeado de montañas y cardones que se caracteriza por sus calles adoquinadas, casas de adobe blanco y antiguas construcciones. Su casco histórico mantiene buena parte de la identidad que adquirió durante los siglos XVIII y XIX.
Además, la localidad fue seleccionada para representar a la Argentina en la edición 2026 de Best Tourism Villages, iniciativa de ONU Turismo que distingue a pequeños destinos por aspectos como la preservación de su patrimonio cultural y natural y el desarrollo turístico.
Cachi se encuentra a unos 2.210 metros sobre el nivel del mar y su paisaje combina el entorno montañoso con un casco urbano que puede recorrerse caminando. Sus fachadas claras, veredas a distintas alturas y construcciones tradicionales hacen que el recorrido por el centro sea uno de sus principales atractivos.
Qué se puede hacer en Cachi
Uno de los puntos más importantes para conocer es la Iglesia San José, declarada Monumento Histórico Nacional. Su construcción se remonta a finales del siglo XVIII y se destaca por su fachada blanca y por contar con elementos interiores realizados en madera de cardón.
Otro lugar para visitar es el Museo Arqueológico Pablo Díaz, ubicado cerca de la plaza central. Allí se conserva una colección relacionada con las culturas precolombinas que habitaron el Valle Calchaquí, por lo que representa una alternativa para conocer más sobre la historia de la región.
El recorrido también puede concentrarse simplemente en las calles del casco histórico, donde todavía pueden observarse numerosas propiedades de valor patrimonial. Muchas fueron construidas en adobe, con paredes anchas y techos realizados mediante técnicas tradicionales que utilizan materiales de la zona.
Además, Cachi funciona como punto de partida para descubrir algunos de los paisajes más conocidos de Salta. Entre ellos aparecen el Parque Nacional Los Cardones y la Recta del Tin Tin, un tramo que atraviesa un paisaje dominado por montañas y enormes cardones.
Dónde queda y cómo llegar a Cachi
Cachi se encuentra en los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta, a unos 157 kilómetros de Salta capital y aproximadamente 165 kilómetros de Cafayate. El viaje desde la capital provincial demanda alrededor de tres horas en auto.
Para llegar desde Salta capital, uno de los recorridos atraviesa Chicoana para luego continuar por la Ruta Provincial 33. El camino pasa por la Quebrada de Escoipe y posteriormente asciende por la Cuesta del Obispo, uno de los tramos más impactantes del recorrido.
Durante el trayecto se alcanza Piedra del Molino, ubicada a 3.348 metros sobre el nivel del mar. Luego, el camino continúa por el Parque Nacional Los Cardones y atraviesa la Recta del Tin Tin antes de avanzar hacia Cachi, ubicada sobre la ladera del río Calchaquí.
Otra alternativa es acceder mediante la Ruta Nacional 40, que conecta Cachi hacia el norte con La Poma y hacia el sur con Molinos y Cafayate. De esta manera, el pueblo también puede incorporarse a un recorrido más amplio por distintos destinos de los Valles Calchaquíes.
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