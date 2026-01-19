En qué barrios de Buenos Aires conviene comprar un departamento
Zonaprop realizó un informe detallado y dio a conocer cuáles son los barrios porteños más convenientes para adquirir una vivienda. Los detalles en la nota.
Poner los ahorros en una propiedad sigue siendo una opción tentadora para muchos, ya sea para dejar de alquilar o para generar un ingreso extra mes a mes. Pero en un mercado que no se mueve de forma pareja, no alcanza con elegir por intuición: el barrio puede marcar la diferencia entre una buena decisión y una inversión que tarda años en rendir.
Con precios que se ajustan y costos de construcción en constante cambio, mirar los números actuales resulta clave antes de comprar. En ese contexto, Zonaprop y Alianza Urbana realizaron diferentes informes que detallaron cuáles son los mejores barrios porteños para invertir sin riesgo, llevando tranquilidad al momento de depositar los ahorros en un inmueble.
Las ventajas y desventajas que tiene comprar en pozo
Comprar en pozo sigue siendo una alternativa tentadora para quienes necesitan pagar la vivienda en cuotas y no disponen del monto total de inmediato. Este tipo de operación permite ir abonando durante la construcción y, en muchos casos, personalizar aspectos del departamento a gusto del comprador.
Sin embargo, los especialistas advierten que no está exenta de riesgos: la inflación puede impactar en el precio final, los índices de construcción pueden modificar las cuotas, pueden aparecer gastos extra al momento de escriturar y, en algunas ocasiones, las entregas se retrasan más de lo esperado.
En cambio, optar por un departamento ya terminado ofrece mayor seguridad: el valor es fijo desde el inicio, la propiedad se puede ocupar o alquilar de inmediato y no hay que depender del avance de la obra ni de posibles cambios económicos que pueden golpear el bolsillo.
Los barrios de Buenos Aires en los que conviene comprar a estrenar
El informe realizado por Zonaprop y Alianza Urbana muestra un fenómeno poco habitual en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires. En Palermo, Núñez, Belgrano, Colegiales, Recoleta, San Telmo, Monserrat, San Nicolás, Parque Patricios y Mataderos, los precios de los departamentos ya terminados se equiparan, e incluso pueden resultar más bajos, que los de las unidades aún en construcción.
Este giro rompe con la dinámica tradicional: antes, comprar en pozo solía asegurar un descuento importante, que oscilaba entre el 15% y el 30% frente a los departamentos listos para habitar. Ahora, esa diferencia se reduce o desaparece, cambiando la manera en que los inversores y compradores planifican sus decisiones.
