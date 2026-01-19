En qué barrios de Buenos Aires conviene comprar un departamento

Los barrios de Buenos Aires en los que conviene comprar a estrenar

El informe realizado por Zonaprop y Alianza Urbana muestra un fenómeno poco habitual en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires. En Palermo, Núñez, Belgrano, Colegiales, Recoleta, San Telmo, Monserrat, San Nicolás, Parque Patricios y Mataderos, los precios de los departamentos ya terminados se equiparan, e incluso pueden resultar más bajos, que los de las unidades aún en construcción.

Este giro rompe con la dinámica tradicional: antes, comprar en pozo solía asegurar un descuento importante, que oscilaba entre el 15% y el 30% frente a los departamentos listos para habitar. Ahora, esa diferencia se reduce o desaparece, cambiando la manera en que los inversores y compradores planifican sus decisiones.