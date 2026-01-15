El truco casero para cocinar cebolla y que quede dorada en poco tiempo

Cortar cebolla.jpg Pixabay

Además del color, el bicarbonato también impacta en la textura. Al volverse más alcalino el medio de cocción, se debilita la pectina que mantiene firmes las fibras vegetales. Por eso, si se usa de más, la cebolla puede quedar blanda o incluso pastosa. La clave está en la cantidad: una pizca mínima es suficiente para lograr el efecto deseado sin arruinar la preparación.

Este truco casero resulta especialmente útil para salsas, guisos, rellenos o bases de platos donde se busca una cebolla bien integrada. En cambio, si la idea es conservar una textura firme o crocante, conviene usarlo con mucha moderación o directamente evitarlo.

En la práctica, solo hace falta espolvorear una mínima cantidad de bicarbonato sobre la cebolla mientras se saltea y controlar la cocción de cerca. No reemplaza la técnica clásica, pero sí permite ahorrar tiempo y entender cómo un ajuste pequeño puede mejorar una preparación cotidiana sin perder sabor ni calidad. Cocina eficiente, sin vueltas y con respaldo científico.