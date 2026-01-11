A qué frontera conviene ir a comprar para sacarle el máximo provecho a los dólares.

Paseo La Galería (Asunción): Es uno de los centros comerciales más modernos y atractivos de la capital paraguaya, con más de 140 marcas nacionales e internacionales, espacios gastronómicos al aire libre y entretenimiento para toda la familia. Su ambiente urbano y variado lo convierte en una parada ideal para compras de moda, tecnología y lifestyle.

Shopping del Sol (Asunción): Considerado uno de los shoppings emblemáticos de la ciudad, combina tiendas de marcas internacionales con un completo patio de comidas y descuentos especiales para turistas que presentan pasaporte. Su ubicación céntrica y fácil acceso lo hacen conveniente para quienes llegan por aire o visitan la zona metropolitana.

Además de estos, otras opciones como Shopping Mariscal o mercados tradicionales como Mercado 4 ofrecen alternativas para distintos estilos de compra, desde productos de marca hasta artesanías y bienes locales, permitiendo aprovechar tus dólares con máxima variedad durante tu viaje.

Lo mas recomendado de Chile

Viajar a Chile durante el verano dejó de ser tan conveniente para muchos argentinos como en años anteriores. La apreciación del peso chileno impactó en los costos de alojamiento, paquetes turísticos y gastos cotidianos, lo que achicó el margen de ahorro, especialmente para quienes planean combinar vacaciones con turismo de compras, y obligó a repensar cómo conviene pagar para no perder competitividad en el viaje.

Luego del triunfo electoral de José Antonio Kast, el mercado reaccionó con una fuerte apreciación del peso chileno.

La opción más conveniente es el uso de tarjeta de débito asociada a una cuenta en dólares, ya que permite acceder a un tipo de cambio cercano a 1,63 pesos argentinos por cada peso chileno, levemente más favorable que otras alternativas.

En segundo lugar, se ubica el uso de dólar billete, que evita recargos pero requiere trasladar efectivo y asumir ciertos riesgos. Más atrás aparece la tarjeta de crédito pagada en dólares, que suele implicar un tipo de cambio menos conveniente y mayores costos financieros si no se cancela el resumen en moneda extranjera.