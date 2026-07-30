Está en Jujuy: cuál es el pueblito elegido entre los mejores del mundo para conocer este año
La ONU posicionó este destino entre los 52 lugares más bellos del planeta por sus cerros de colores.
Hay quienes asocian los viajes con caos o aglomeraciones, pero no siempre es así. Existen joyas escondidas donde la calma y la identidad local conquistan. En la Quebrada de Humahuaca, la propuesta de turismo se aleja del bullicio y seduce con paisajes únicos. Ahí se destaca un pueblo que compite con los destinos más renombrados del planeta.
Se trata de Maimará, un rincón que mantiene intacta la esencia de sus tradiciones andinas y sorprende con sus colores naturales. El lugar está en carrera para destacarse a nivel global y podría posicionarse como uno de los mejores pueblos del mundo según la ONU.
Qué se puede hacer en Maimará
Uno de los grandes atractivos de Maimará es el cerro Paleta del Pintor, una formación rocosa que parece salida de una obra de arte. Su paleta de colores naturales cambia con la luz del día y ofrece un fondo perfecto para postales inolvidables.
En sus calles tranquilas se pueden recorrer quintas frutihortícolas, viñedos familiares y cultivos de flores que son parte esencial de la economía local. Estos recorridos permiten al visitante conectarse con la vida rural y conocer de cerca los saberes ancestrales de la comunidad.
Durante el año, Maimará celebra varias festividades tradicionales que reúne la cultura andina: desde la Pachamama hasta carnavales con música, danzas y comidas típicas. Estas celebraciones son una ventana a la espiritualidad y al modo de vida de sus habitantes.
También es ideal para los fanáticos del senderismo. Los alrededores del pueblo ofrecen rutas que llevan a miradores naturales con vistas panorámicas. Algunas caminatas incluso siguen antiguos caminos precolombinos utilizados por pueblos originarios.
Dónde queda Maimará
Maimará está ubicado en la provincia de Jujuy, al norte de Argentina, y se encuentra sobre la Ruta Nacional 9, en el tramo que atraviesa la Quebrada de Humahuaca. Este pintoresco poblado está emplazado entre Tilcara y Purmamarca, a poco más de 2.400 metros sobre el nivel del mar.
Rodeado por imponentes cerros y tierras de cultivo, el pueblo forma parte de una región declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su entorno natural y cultural lo convierte en un punto de referencia para quienes buscan experiencias genuinas en el norte argentino.
Cómo llegar a Maimará
Llegar a Maimará es sencillo desde San Salvador de Jujuy, capital provincial. El trayecto es de unos 75 kilómetros y se puede hacer en auto, micro o contratando alguna excursión turística que incluya varios puntos de la Quebrada de Humahuaca.
Para quienes viajan desde otras provincias o desde el extranjero, el aeropuerto internacional Gobernador Horacio Guzmán ofrece vuelos regulares y está ubicado a unos 30 minutos de la ciudad de Jujuy. Desde allí, el camino hacia Maimará está lleno de vistas impactantes y tradiciones por descubrir.
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