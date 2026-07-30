Está en Jujuy: cuál es el pueblito elegido entre los mejores del mundo para conocer este año

También es ideal para los fanáticos del senderismo. Los alrededores del pueblo ofrecen rutas que llevan a miradores naturales con vistas panorámicas. Algunas caminatas incluso siguen antiguos caminos precolombinos utilizados por pueblos originarios.

Dónde queda Maimará

Maimará está ubicado en la provincia de Jujuy, al norte de Argentina, y se encuentra sobre la Ruta Nacional 9, en el tramo que atraviesa la Quebrada de Humahuaca. Este pintoresco poblado está emplazado entre Tilcara y Purmamarca, a poco más de 2.400 metros sobre el nivel del mar.

Rodeado por imponentes cerros y tierras de cultivo, el pueblo forma parte de una región declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su entorno natural y cultural lo convierte en un punto de referencia para quienes buscan experiencias genuinas en el norte argentino.

Cómo llegar a Maimará

Llegar a Maimará es sencillo desde San Salvador de Jujuy, capital provincial. El trayecto es de unos 75 kilómetros y se puede hacer en auto, micro o contratando alguna excursión turística que incluya varios puntos de la Quebrada de Humahuaca.

Para quienes viajan desde otras provincias o desde el extranjero, el aeropuerto internacional Gobernador Horacio Guzmán ofrece vuelos regulares y está ubicado a unos 30 minutos de la ciudad de Jujuy. Desde allí, el camino hacia Maimará está lleno de vistas impactantes y tradiciones por descubrir.