El restaurante de Palermo que reinterpreta los clásicos de la pasta con un sello propio

De este modo, Carmen se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan vivir la pasta de otra manera: con respeto por lo tradicional, pero con la osadía de reinventarlo.

Dónde queda Carmen

CARMEN - Capelettis de remolacha al kamado 3

El restaurante y pastificio Carmen está ubicado en Gurruchaga 1428, Palermo. Abre de martes a sábado de 19 a 00:30 hs y sábados y domingos de 12 a 16:30 hs.

Instagram: @carmen.pasta