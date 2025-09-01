El restaurante de Palermo que reinterpreta los clásicos de la pasta con un sello propio
Carmen es un espacio que combina el espíritu de una fábrica de pastas con la calidez del hogar. Un restaurante donde las recetas tradicionales se reinventan y sorprenden en cada plato.
Más que un alimento, la pasta es un ritual profundamente ligado a la cultura porteña. En Carmen, ese legado se transforma en una experiencia distinta: los comensales no sólo disfrutan de recetas que evocan la tradición italiana y denotan su influencia londinense, sino que además pueden presenciar la elaboración artesanal de las pastas en el pastificio a la vista, lo que refuerza la conexión con el producto y el trabajo de cocina.
Las especialidades de Carmen
En su carta, los clásicos conviven con versiones inesperadas y creativas. Así, platos familiares se reescriben con técnicas modernas, ingredientes frescos y una identidad propia que se caracteriza por la presencia de manteca, cítricos y rellenos vibrantes. Entre las propuestas más destacadas figuran:
- Gran raviolón frito con centro de yema, mozzarella, pesto y olivas negras, para la entrada.
- Girandola rellena de batata asada con parmesano, castañas, manteca y menta.
- Tortelli de hongos con portobellos al kamado, ricota, provolone y beurre blanc.
- Cappelletti de remolacha con provolone, pangrattato, manteca y lima.
- Fagottini de asado, un blend de vacío y roastbeef a la brasa, con passata de pimientos ahumados.
- Tortelli de hongos con portobellos al kamado, ricota, provolone y beurre blanc de Tilia Chenin.
- Pavlova de crema, frutas de estación y coulis o Tiramisú clásico, para el cierre dulce.
De este modo, Carmen se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan vivir la pasta de otra manera: con respeto por lo tradicional, pero con la osadía de reinventarlo.
Dónde queda Carmen
El restaurante y pastificio Carmen está ubicado en Gurruchaga 1428, Palermo. Abre de martes a sábado de 19 a 00:30 hs y sábados y domingos de 12 a 16:30 hs.
Instagram: @carmen.pasta
