Zygmunt Bauman: qué significa su famosa teoría de la modernidad líquida en tiempos de gran incertidumbre

“La incertidumbre ya no es un problema pasajero, sino un estado permanente”, señaló Zygmunt Bauman, uno de los filósofos y sociólogos más influyentes del pensamiento contemporáneo. La frase resume su mirada sobre una época marcada por la inestabilidad, donde los cambios constantes redefinen la forma en que las personas se vinculan, trabajan y proyectan el futuro.