Zygmunt Bauman: qué significa su famosa teoría de la modernidad líquida en tiempos de gran incertidumbre
El sociólogo Zygmunt Bauman definió la era actual con su concepto de modernidad líquida. Descubrí qué significa y cómo impacta en nuestra vida diaria hoy.
“La incertidumbre ya no es un problema pasajero, sino un estado permanente”, señaló Zygmunt Bauman, uno de los filósofos y sociólogos más influyentes del pensamiento contemporáneo. La frase resume su mirada sobre una época marcada por la inestabilidad, donde los cambios constantes redefinen la forma en que las personas se vinculan, trabajan y proyectan el futuro.
Bauman dedicó gran parte de su obra a analizar las transformaciones de la sociedad moderna, enfocándose en la fragilidad de los lazos humanos y la aceleración de la vida cotidiana. Desde ese enfoque desarrolló el concepto de “modernidad líquida”, una de sus ideas más reconocidas para describir un mundo en permanente mutación.
La reflexión de Bauman
Bauman desarrolló la idea dentro de su teoría de la “modernidad líquida”, con la que explicó que el cambio constante es la única regla estable y que la incertidumbre se volvió parte estructural de la vida social. En contraste, habló de una “modernidad sólida” anterior, donde instituciones, trabajos y relaciones ofrecían mayor estabilidad y previsibilidad.
Su reflexión sobre la incertidumbre no aparece en un único texto, sino que es el resultado de un análisis sostenido a lo largo del tiempo, en el que sostiene que las crisis actuales ya no son momentos excepcionales, sino condiciones permanentes del mundo contemporáneo.
A lo largo de su trayectoria publicó decenas de libros y cientos de artículos, convirtiéndose en una figura clave de la sociología moderna. Falleció en 2017, pero hasta el final mantuvo una postura crítica frente a las redes sociales, a las que veía como espacios donde la conexión no siempre se traduce en vínculos reales.
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