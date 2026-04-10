Quién es el filósofo que afirma que la verdadera desgracia es no amar

Albert Camus y su creencia de que amar es una verdadera desgracia

Aunque muchas veces se lo vincula con el existencialismo, una etiqueta que él mismo discutía, Albert Camus desarrolló un pensamiento propio dentro del universo de los filosofos. En obras como El mito de Sísifo y El hombre rebelde, analizó el choque entre el absurdo de la realidad y la necesidad humana de encontrar sentido. Frente a esa tensión, no ofreció respuestas trascendentales, sino una postura basada en la lucidez: vivir con conciencia, actuar con compromiso y sostener la dignidad incluso en escenarios límite.

Albert Camus

En ese contexto, el amor toma un rol central. La frase de La peste, escrita entre 1941 y 1946 durante la ocupación nazi en Francia, funciona más como una definición ética que como una idea romántica.

En esos años, Camus integraba la Resistencia y estaba al frente del periódico Combat. La peste que golpea a la ciudad de Orán en la novela opera como metáfora del totalitarismo y del sufrimiento colectivo. Frente a ese panorama, la respuesta no pasa por gestos heroicos, sino por la solidaridad cotidiana.

El personaje de Jean Tarrou representa buena parte de ese humanismo. En su mirada, amar implica involucrarse con el otro. Para Camus, la incapacidad de hacerlo empobrece la existencia, porque significa correrse del mundo. El amor no asegura felicidad ni evita el dolor, pero sí implica asumir el riesgo del vínculo y acompañar en medio de la adversidad, una idea que atraviesa a muchos filosofos contemporáneos.

Esta visión se distancia del modelo romántico tradicional. En textos previos como Bodas ya se anticipaba que la plenitud requiere vínculos sin perder la libertad. El amor no es fusión ni dependencia, tampoco una salvación absoluta. El otro aparece como un compañero en la experiencia de vivir. Desde esta perspectiva, amar no es escapar del absurdo, sino enfrentarlo con mayor conciencia, una postura que sigue resonando en el pensamiento de los filosofos actuales.