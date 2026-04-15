Kierkegaard: "La vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero tiene que ser vivida hacia delante"

Un legado de autenticidad filosófica

Casi dos siglos después de su muerte, Kierkegaard sigue siendo una figura clave para la filosofía y la psicología moderna. Su idea principal es que el individuo y su experiencia personal están por encima de cualquier sistema cerrado de pensamiento, lo que abrió nuevas formas de entender la subjetividad.

También planteaba que las personas comprenden su vida recién con el tiempo, cuando los hechos ya pasaron, lo que deja en evidencia que las decisiones nunca se toman con total certeza. Por eso, su enfoque invita a aceptar la incertidumbre como parte natural de la existencia.

Hoy su pensamiento sigue vigente en un mundo lleno de información y dudas constantes, ya que propone actuar incluso sin garantías claras. Para Kierkegaard, vivir es moverse en un terreno incierto donde el entendimiento llega tarde, pero la decisión siempre llega primero.