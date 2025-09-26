El secreto de limpieza que va a dejar la tapicería de tu auto impecable

Probar un truco casero para limpiar la tapicería del auto puede parecer fácil, pero las manchas difíciles suelen resistirse. Vinagre y bicarbonato no siempre funcionan y pueden dañar la tela. Lo más efectivo es un limpiador de tapicería especializado, aplicado con cuidado, para un resultado profesional sin llevar los asientos a la tintorería.