El secreto de limpieza que va a dejar la tapicería de tu auto impecable
Un método práctico y fácil ayuda a dejar impecable la tapicería del auto, eliminando incluso las manchas más complicadas, sin usar vinagre ni bicarbonato.
Probar un truco casero para limpiar la tapicería del auto puede parecer fácil, pero las manchas difíciles suelen resistirse. Vinagre y bicarbonato no siempre funcionan y pueden dañar la tela. Lo más efectivo es un limpiador de tapicería especializado, aplicado con cuidado, para un resultado profesional sin llevar los asientos a la tintorería.
El truco para dejar la tapicería como nueva
A continuación tenés un instructivo paso a paso, claro y práctico, para dejar los asientos del auto como si fueran nuevos usando un limpiador de tapicería y herramientas simples.
- Preparación y prueba de color: Antes de arrancar, limpiá bien con la aspiradora la superficie para sacar polvo y pelusas. Probá el producto en un sector oculto (por debajo de un asiento o detrás del respaldar) para fijarte que no dañe la tela.
- Aspirar a fondo: Pasá la aspiradora por todo el asiento, insistiendo en costuras y pliegues donde se acumula suciedad. Esto evita que la suciedad “se meta” más cuando mojás la tela.
- Elegir el producto correcto: Usá un limpiador de tapicería específico para autos, preferentemente en formato espuma o spray indicado para telas. Evitá soluciones caseras ácidas o que dejen residuos sólidos.
- Aplicación controlada: Pulverizá o aplicá una cantidad moderada del producto sobre la mancha. No empapes la tela; la idea es humedecer lo justo. Mantener la dosificación adecuada evita bordes húmedos que dejan marcas.
- Dejar actuar: Dejá que el producto actúe entre 3 y 5 minutos. En manchas muy grasas podés esperar hasta 10 minutos, pero sin que la superficie quede empapada.
- Frotar con cepillo de cerdas suaves: Con un cepillo de cerdas suaves, trabajá la mancha con movimientos circulares y suaves. No frotes con fuerza exagerada para no desgastar el tejido.
- Retirar residuos: Pasá un paño de microfibra apenas humedecido para retirar la emulsión y la suciedad. Luego, si tenés, usá la aspiradora para extracción o una aspiradora tipo “wet/dry” para eliminar humedad y residuos.
- Secado y acabado: Secá al aire con buena ventilación o con un ventilador; evitar la exposición directa y prolongada al sol fuerte. Una vez seco, aspirá nuevamente para levantar la fibra y dejar el acabado uniforme.
- Repetir sólo si hace falta: En manchas rebeldes, repetí el procedimiento una vez más. Si persiste, lo más seguro es recurrir a un servicio profesional para limpieza profunda.
