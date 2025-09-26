Turismo en Chile: la costa que enamoró a más de uno con sus paisajes
Te contamos todo sobre la isla que ofrece un combo único de mar, cultura y gastronomía, y es un destino perfecto para quienes viajan desde Mendoza.
La región de Valparaíso, en Chile, se destaca como uno de los destinos para hacer turismo más atractivos de Sudamérica. Sus playas, montañas y bosques conviven con ciudades vibrantes, pero entre tanta diversidad está Isla Negra, que brilla con luz propia.
Con vistas privilegiadas al océano Pacífico, este rincón fue el refugio del poeta Pablo Neruda, quien eligió vivir allí rodeado de calma y mar. Su nombre no se refiere a una isla, sino a una roca negra frente a la costa que inspiró al escritor chileno.
Qué hacer en Isla Negra
El corazón del pueblo se encuentra en la Casa Museo de Pablo Neruda, donde se conservan colecciones marítimas, objetos personales y recuerdos que revelan su vínculo profundo con el océano. Recorrer sus salas es también un viaje por la vida y obra del poeta.
A pocos pasos, la playa de Isla Negra invita a caminar junto al oleaje que rompe con fuerza sobre las rocas. Aunque no es un lugar apto para nadar, permite detenerse a disfrutar de la energía de la naturaleza. Los talleres y ferias de artesanía local muestran pinturas, esculturas y trabajos que reflejan la identidad cultural del pueblo, renovándose entre visitantes y residentes.
La gastronomía también es un atractivo imperdible: las empanadas, los platos calientes como charquicán, cazuela o sopaipillas con pebre en invierno, y las preparaciones a base de maíz como pastel de choclo y humitas en verano, acompañadas de vinos locales y el tradicional mote con huesillo, completan la experiencia chilena en la costa.
Dónde queda Isla Negra
Isla Negra es un pequeño pueblo costero de la región de Valparaíso, Chile, conocido por su belleza natural, su conexión con Pablo Neruda y su oferta cultural y gastronómica. Con apenas 1.800 habitantes, mantiene un ritmo tranquilo y una hospitalidad que permite al visitante sentirse parte de la comunidad.
Cómo llegar a Isla Negra
El pueblo se encuentra a unos 440 km desde Mendoza, lo que representa un viaje por carretera de aproximadamente 5 a 6 horas. La ruta permite disfrutar de los paisajes del litoral chileno y es ideal para quienes buscan combinar cultura, naturaleza y gastronomía en una escapada desde Argentina.
