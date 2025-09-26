Turismo en Chile: la costa que enamoró a más de uno con sus paisajes

Embed - Isla Negra: Tráiler Oficial

Dónde queda Isla Negra

Isla Negra es un pequeño pueblo costero de la región de Valparaíso, Chile, conocido por su belleza natural, su conexión con Pablo Neruda y su oferta cultural y gastronómica. Con apenas 1.800 habitantes, mantiene un ritmo tranquilo y una hospitalidad que permite al visitante sentirse parte de la comunidad.

Cómo llegar a Isla Negra

El pueblo se encuentra a unos 440 km desde Mendoza, lo que representa un viaje por carretera de aproximadamente 5 a 6 horas. La ruta permite disfrutar de los paisajes del litoral chileno y es ideal para quienes buscan combinar cultura, naturaleza y gastronomía en una escapada desde Argentina.