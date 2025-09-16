Cuáles son los autos automáticos más convenientes para comprar en Argentina
Dentro de tantas marcas y modelos, estos vehículos logran cautivar por su andar y eficiencia en la calle. Los detalles en la nota.
Seleccionar un coche económico, pero de gran respuesta en la carretera es complejo, ya que solo pocas marcas logran combinar estas dos características en un vehículo. Por ejemplo, algunas fabrican automóviles accesibles para el bolsillo, pero su rendimiento no es el esperado y viceversa.
Se conocieron cuáles son los autos 0km automáticos más baratos para comprar a lo largo del mes de septiembre del corriente 2025.
Los autos automáticos más baratos para comprar
-
En Argentina, para adquirir un vehículo nuevo con caja automática, se necesita una inversión mínima de alrededor de $28 millones.
Ese precio de base no incluye costos adicionales como patentes, seguro, flete, etc.
Autos automáticos más baratos (septiembre 2025)
-
Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT – $28.324.000
Hyundai HB20 Comfort Plus AT 1.6 – $28.500.000
Citroën C3 VTi 115 EAT6 Feel Pack – $28.620.000
(con pintura bitono opcional, suma ~$250.000)
-
Chevrolet Onix LTZ 1.0T automático – $30.259.900
Fiat Cronos Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT – $33.017.000
Para comprar un auto 0 km en general (no necesariamente automático), el precio base más bajo con todos los gastos ya pasa de $22 millones.
-
Los autos más baratos sin contar la caja automática tienen estos rangos:
-
Renault Kwid: desde ~$22.160.000
Fiat Mobi: desde ~$24.096.000
Hyundai HB20: desde ~$24.600.000
Chevrolet Onix: desde ~$25.560.900
Toyota Yaris: desde ~$26.721.000
Y otros (Citroën C3, JAC S2, etc.) en rangos similares.
-
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario