Senado: por una moción de Patricia Bullrich, Anabel Fernández Sagasti no podrá votar de forma virtual
Victoria Villarruel había aceptado el pedido de la legisladora mendocina, pero una moción impulsada por la libertaria cerró la puerta a la participación remota.
En el marco de una sesión de máxima tensión en la Cámara alta, finalmente la senadora Anabel Fernández Sagasti no pudo emitir su voto de manera remota, debido a una moción de la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.
La legisladora, que se encuentra transitando un embarazo de riesgo que le impide viajar desde Mendoza hacia Buenos Aires, se quedó sin la posibilidad de participar del debate a distancia tras una jugada reglamentaria del oficialismo.
Previamente, la propia vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, había accedido al pedido de la representante kirchnerista ad referendum del recinto. Sin embargo, la habilitación definitiva requería la convalidación del pleno, escenario que se frustró tras una rápida maniobra legislativa.
La moción de Patricia Bullrich y el envío a comisiones
El revés para la senadora mendocina se consumó cuando la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, solicitó la palabra para introducir una moción de orden que fue aprobada a mano alzada y sin debate previo en el recinto.
"Quiero mocionar que de acuerdo al artículo 227 del reglamento, eh mociono que a partir de un debate que se ha hecho público, que ha surgido sobre el tema de posibles eh licencias o voto eh digamos no presencial, estos temas con la presentación de proyectos parlamentarios necesarios para poder habilitar este tema, se discuta en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Mociono esto para que el cuerpo se expida y podamos seguir este debate en la comisión respectiva", argumentó Bullrich ante sus pares antes de que se proceda a la votación exprés.
De esta manera, con la aprobación de la propuesta oficialista, ni Fernández Sagasti ni el senador catamarqueño Flavio Fama —quien también había solicitado conectarse de forma virtual a raíz de una cirugía de rodilla— pudieron sufragar ni intervenir en la sesión, postergando cualquier discusión sobre la implementación de modalidades de participación a distancia para futuras reuniones parlamentarias.
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