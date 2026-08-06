Senado: por una moción de Patricia Bullrich, Anabel Fernández Sagasti no podrá votar de forma virtual

"Quiero mocionar que de acuerdo al artículo 227 del reglamento, eh mociono que a partir de un debate que se ha hecho público, que ha surgido sobre el tema de posibles eh licencias o voto eh digamos no presencial, estos temas con la presentación de proyectos parlamentarios necesarios para poder habilitar este tema, se discuta en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Mociono esto para que el cuerpo se expida y podamos seguir este debate en la comisión respectiva", argumentó Bullrich ante sus pares antes de que se proceda a la votación exprés.