El truco japonés para calmar la mente con solo tres palabras

Por eso, repetir frases como “Solo por hoy, no te preocupes” o “Solo por hoy, no te enojes” puede convertirse en un truco casero para recuperar la calma cuando aparecen situaciones de tensión o preocupación.

Otro de los pilares de esta filosofía es la gratitud. La consigna “Solo por hoy, sé agradecido” encuentra respaldo en investigaciones realizadas por la Universidad de California, Berkeley, que observaron que practicar el agradecimiento favorece la liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado con la motivación, y ayuda a reducir el cortisol, conocido como la hormona del estrés.

La propuesta también incluye una invitación a actuar con compromiso y empatía mediante la frase “Solo por hoy, trabaja con dedicación y sé amable”. De acuerdo con la psicóloga Sonja Lyubomirsky, los actos de amabilidad estimulan la liberación de oxitocina, una hormona relacionada con los vínculos sociales y el bienestar emocional. Por ese motivo, incluso pequeños gestos hacia otras personas pueden influir positivamente en el estado de ánimo.

Más allá de su origen espiritual, este secreto japonés reúne hábitos que coinciden con conceptos estudiados por la psicología positiva y la neurociencia. No promete soluciones mágicas, sino una forma sencilla de volver al presente y reducir la sobrecarga mental que muchas personas experimentan todos los días.

Incorporar esta práctica a la rutina diaria no requiere grandes cambios. Repetir los cinco principios al comenzar la jornada, escribirlos en un lugar visible o recordarlos en momentos de ansiedad puede ayudar a modificar gradualmente la manera de afrontar los desafíos cotidianos. Se trata de un truco casero fácil de aplicar que aporta claridad en medio del ritmo acelerado de la vida moderna.

Si bien esta práctica no reemplaza tratamientos médicos ni la atención de profesionales de la salud, sí puede convertirse en un complemento para fortalecer el equilibrio emocional. La esencia de “Solo por hoy” consiste en dirigir la atención al presente y dejar de lado la presión que suele generar pensar constantemente en el futuro.

Con el paso de los años, este secreto japonés logró trascender fronteras y adaptarse a distintas culturas. Su permanencia demuestra que, en ocasiones, las ideas más simples pueden ofrecer herramientas valiosas para afrontar el estrés diario y mejorar el bienestar sin recurrir a métodos complejos.