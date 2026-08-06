El truco japonés para calmar la mente con solo tres palabras
Este truco casero inspirado en una antigua práctica oriental gana popularidad por sus beneficios y por lo fácil que resulta incorporarlo a la rutina diaria.
El ritmo de vida actual hace que muchas personas convivan con el estrés y el cansancio mental casi a diario. Frente a ese escenario, un truco casero basado en un antiguo secreto japonés se volvió una alternativa cada vez más elegida para recuperar la calma y mejorar el bienestar en pocos minutos.
Entre las obligaciones laborales, los objetivos personales y las preocupaciones cotidianas, es habitual que la mente permanezca enfocada en lo que vendrá, lo que favorece la ansiedad y dificulta disfrutar del presente.
El secreto japonés para calmar la mente
A principios del siglo XX nació en Japón una práctica que, con el paso del tiempo, se transformó en un referente de equilibrio emocional. El maestro Mikao Usui, creador del Reiki, formuló cinco principios conocidos como Gokai con el objetivo de promover una vida más tranquila y consciente. Aunque el Reiki no cuenta con respaldo científico como tratamiento médico, sus enseñanzas trascendieron el ámbito espiritual y hoy son utilizadas por muchas personas como una herramienta de apoyo para el bienestar emocional.
El corazón de este secreto japonés se resume en una expresión muy simple: “Solo por hoy”, o Ky dake wa en japonés. La fuerza de estas palabras radica en que invitan a concentrarse únicamente en el presente, sin cargar con el peso de compromisos permanentes. Este enfoque ayuda a disminuir la presión que generan los grandes cambios y facilita avanzar mediante pequeños objetivos cotidianos.
Desde la psicología también existen conceptos que van en la misma dirección. Diversos especialistas sostienen que enfocarse en metas de corto plazo favorece el equilibrio emocional y contribuye a disminuir la activación de la amígdala, la región del cerebro vinculada con el estrés, el miedo y la ansiedad.
Por eso, repetir frases como “Solo por hoy, no te preocupes” o “Solo por hoy, no te enojes” puede convertirse en un truco casero para recuperar la calma cuando aparecen situaciones de tensión o preocupación.
Otro de los pilares de esta filosofía es la gratitud. La consigna “Solo por hoy, sé agradecido” encuentra respaldo en investigaciones realizadas por la Universidad de California, Berkeley, que observaron que practicar el agradecimiento favorece la liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado con la motivación, y ayuda a reducir el cortisol, conocido como la hormona del estrés.
La propuesta también incluye una invitación a actuar con compromiso y empatía mediante la frase “Solo por hoy, trabaja con dedicación y sé amable”. De acuerdo con la psicóloga Sonja Lyubomirsky, los actos de amabilidad estimulan la liberación de oxitocina, una hormona relacionada con los vínculos sociales y el bienestar emocional. Por ese motivo, incluso pequeños gestos hacia otras personas pueden influir positivamente en el estado de ánimo.
Más allá de su origen espiritual, este secreto japonés reúne hábitos que coinciden con conceptos estudiados por la psicología positiva y la neurociencia. No promete soluciones mágicas, sino una forma sencilla de volver al presente y reducir la sobrecarga mental que muchas personas experimentan todos los días.
Incorporar esta práctica a la rutina diaria no requiere grandes cambios. Repetir los cinco principios al comenzar la jornada, escribirlos en un lugar visible o recordarlos en momentos de ansiedad puede ayudar a modificar gradualmente la manera de afrontar los desafíos cotidianos. Se trata de un truco casero fácil de aplicar que aporta claridad en medio del ritmo acelerado de la vida moderna.
Si bien esta práctica no reemplaza tratamientos médicos ni la atención de profesionales de la salud, sí puede convertirse en un complemento para fortalecer el equilibrio emocional. La esencia de “Solo por hoy” consiste en dirigir la atención al presente y dejar de lado la presión que suele generar pensar constantemente en el futuro.
Con el paso de los años, este secreto japonés logró trascender fronteras y adaptarse a distintas culturas. Su permanencia demuestra que, en ocasiones, las ideas más simples pueden ofrecer herramientas valiosas para afrontar el estrés diario y mejorar el bienestar sin recurrir a métodos complejos.
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