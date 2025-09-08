El signo más orgulloso de todo el zodíaco y que nunca pide perdón

Leo busca siempre ser reconocido, y en esa búsqueda prioriza su imagen por encima de la humildad. Para ellos, pedir perdón es un gesto que podría hacerlos perder autoridad frente a los demás. Por eso, el horóscopo asegura que prefieren guardar silencio o cambiar de tema antes que admitir un fallo.

Sin embargo, esto no significa que Leo sea un signo frío o distante. Todo lo contrario: es uno de los más apasionados y protectores del zodíaco. Su manera de mostrar arrepentimiento suele estar en los gestos y no en las palabras. Puede ofrecer cuidados, apoyo o incluso detalles afectivos como forma de compensar, sin pronunciar nunca la palabra “perdón”.

La astrología resalta que convivir con un leonino requiere aprender a interpretar esas señales, porque en su universo el orgullo funciona como un escudo permanente. Esa actitud, aunque a veces genere choques, también es parte de lo que los hace irresistiblemente carismáticos y firmes en sus convicciones.