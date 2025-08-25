El smokehouse texano que conquistó Buenos Aires
Ribs al Río trae los sabores del sur de Estados Unidos al paladar porteño a través de una cocina ahumada y contundente. Su presencia en puntos clave de la ciudad lo convierte en un referente para quienes buscan comida con carácter y buena onda.
Ribs al Río nació como el sueño de un grupo de amigos que querían recrear en la ciudad la tradición texana de las carnes ahumadas a fuego lento. Lo que comenzó en la sede original de Costanera Norte pronto se transformó en un fenómeno que expandió su propuesta a Palermo, Belgrano y al predio de Bocha Polo. Su evolución se explica en la combinación de cocina potente y espacios pensados para compartir: un smokehouse que respeta la técnica, pero que al mismo tiempo se adapta al espíritu porteño, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la gastronomía de Buenos Aires.
Especialidades que definen a Ribs al Río
Ribs al Río construyó su identidad sobre una técnica culinaria diferenciadora: carnes ahumadas a baja temperatura con maderas de quebracho y espinillo, logrando ese icónico smoke ring que le da prestigio a su propuesta. Entre sus platos emblemáticos se destacan:
- Ribs ahumadas (jugosas y perfectas para compartir) acompañadas con papas fritas crinkle y ensalada.
- Milanesa de bife de chorizo ahumado con Mac & Cheese, una reinterpretación texana del clásico argentino, con salsa cheddar y el característico crispy mix.
- Tacos veggie, ensaladas coleslaw y Caesar, una alternativa más fresca.
- Sandwich Rib-Wich, un sándwich viral con baby back ribs.
- Papas Millonarias del Tío Moe, estilo crinkle con alioli, crispy mix y lima.
- Brisket burger con papas fritas, cocreada con Joe Burger Challenge.
- Pork Belly y Baby ribs orientales, exclusivas en la sede Barrio Chino.
Estas opciones combinan perfectamente con bebidas como buckets de cerveza, vermut o limonada casera, y crean momentos compartidos en sus ambientes relajados y sin apuro. Con esa propuesta sólida, Ribs al Río no sólo lleva la cocina texana a otro nivel, sino que consolida una experiencia que suma sabor, lugares amplios y cultura urbana. Recomendado para quienes buscan buena comida… y buenas historias para contar.
Dónde queda Ribs al Río
Las sucursales de Ribs al Río están pensadas para integrarse con la ciudad. Costanera Norte: de domingo a jueves de 12 a 23 h, viernes y sábados hasta medianoche; tiene terrazas vidriadas y calefaccionadas, especiales para disfrutar con vista al río. Infanta (Palermo): abierto todos los días de 12 a 01 h, rodeado de espacios verdes, ideal para prolongar la salida. Polo (Bocha Polo): disponible sábados, domingos y feriados de 12 a 19 h, con entorno abierto para tardes familiares. Barrio Chino (Belgrano): abierto todos los días de 12 a 23 h, para combinar sabores con un paseo cultural.
Instagram: @ribsalrio
