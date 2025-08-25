El smokehouse texano que conquistó Buenos Aires

Ribs al Río nació como el sueño de un grupo de amigos que querían recrear en la ciudad la tradición texana de las carnes ahumadas a fuego lento. Lo que comenzó en la sede original de Costanera Norte pronto se transformó en un fenómeno que expandió su propuesta a Palermo, Belgrano y al predio de Bocha Polo. Su evolución se explica en la combinación de cocina potente y espacios pensados para compartir: un smokehouse que respeta la técnica, pero que al mismo tiempo se adapta al espíritu porteño, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la gastronomía de Buenos Aires.