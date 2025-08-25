Travel Sale 2025 con descuento 50% en vuelos: desde cuándo y cómo hacer para aprovechar las ofertas
Durante una semana se podrán conseguir ofertas en vuelos en el Travel Sale: los mejores consejos para comprar bien.
Si estás pensando en tomarte unas vacaciones pero el presupuesto te frena, esta es tu oportunidad: el Travel Sale 2025 llega con promociones imperdibles para viajar por la Argentina con hasta un 50% de descuento en pasajes, hoteles y paquetes turísticos.
El evento con las ofertas se realizará del 25 al 31 de agosto, con la participación de más de 100 agencias que ofrecerán rebajas, cuotas sin interés y beneficios exclusivos. Todo desde la comodidad de tu casa, ya que las reservas y compras podrán hacerse de manera online.
¿Qué es el Travel Sale?
El Travel Sale es una iniciativa de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), que busca incentivar el turismo interno con promociones especiales en todos los rincones del país.
Durante una semana completa, los usuarios podrán comparar precios, elegir destinos y cerrar sus vacaciones a valores mucho más accesibles.
Cómo aprovechar las ofertas e el Travel Sale 2025
Para no perderte las mejores ofertas, es clave seguir algunos consejos prácticos:
- Comparar precios antes y después: asegurate de identificar el valor real del pasaje para evitar confusiones con supuestos descuentos.
- Suscribirse y activar alertas: muchas agencias publican “ofertas flash” que se agotan en minutos.
- Usar canales oficiales: comprá solo en las agencias participantes y plataformas reconocidas.
- Flexibilidad en fechas y destinos: probar distintos días y aeropuertos puede hacerte ahorrar mucho dinero.
- Revisar promociones bancarias: varias tarjetas ofrecerán cuotas sin interés y reintegros.
- Aprovechar beneficios extra: desde upgrades de cabina hasta descuentos en excursiones y alojamiento.
El Travel Sale 2025 será la oportunidad ideal para planificar escapadas de primavera o incluso vacaciones de verano, con precios mucho más bajos que los habituales.
