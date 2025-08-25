MinutoUno

Travel Sale 2025 con descuento 50% en vuelos: desde cuándo y cómo hacer para aprovechar las ofertas

Durante una semana se podrán conseguir ofertas en vuelos en el Travel Sale: los mejores consejos para comprar bien.

Si estás pensando en tomarte unas vacaciones pero el presupuesto te frena, esta es tu oportunidad: el Travel Sale 2025 llega con promociones imperdibles para viajar por la Argentina con hasta un 50% de descuento en pasajes, hoteles y paquetes turísticos.

El evento con las ofertas se realizará del 25 al 31 de agosto, con la participación de más de 100 agencias que ofrecerán rebajas, cuotas sin interés y beneficios exclusivos. Todo desde la comodidad de tu casa, ya que las reservas y compras podrán hacerse de manera online.

¿Qué es el Travel Sale?

Río de Janeiro, Brasil

El Travel Sale es una iniciativa de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), que busca incentivar el turismo interno con promociones especiales en todos los rincones del país.

Durante una semana completa, los usuarios podrán comparar precios, elegir destinos y cerrar sus vacaciones a valores mucho más accesibles.

Cómo aprovechar las ofertas e el Travel Sale 2025

Verano Mar del Plata

Para no perderte las mejores ofertas, es clave seguir algunos consejos prácticos:

  • Comparar precios antes y después: asegurate de identificar el valor real del pasaje para evitar confusiones con supuestos descuentos.
  • Suscribirse y activar alertas: muchas agencias publican “ofertas flash” que se agotan en minutos.
  • Usar canales oficiales: comprá solo en las agencias participantes y plataformas reconocidas.
  • Flexibilidad en fechas y destinos: probar distintos días y aeropuertos puede hacerte ahorrar mucho dinero.
  • Revisar promociones bancarias: varias tarjetas ofrecerán cuotas sin interés y reintegros.
  • Aprovechar beneficios extra: desde upgrades de cabina hasta descuentos en excursiones y alojamiento.

El Travel Sale 2025 será la oportunidad ideal para planificar escapadas de primavera o incluso vacaciones de verano, con precios mucho más bajos que los habituales.

