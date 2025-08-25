Vacaciones en Chile: los tres tesoros imperdibles de la costa chilena

Chile es uno de los países más destacados y valorados en materia de turismo de Sudamérica. Esto se debe al amplio abanico de ofertas que tiene a disposición el país trasandino, con destinos compuestos por entornos naturales que permiten una conexión con la naturaleza o sitios con extensas playas, perfectos para combatir el calor y vivir una experiencia única acompañado por la familia.