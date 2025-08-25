Vacaciones en Chile: los tres tesoros imperdibles de la costa chilena
Estos sitios son los verdaderos tesoros del país trasandino, encargados de ofrecer una experiencia única y atrapante en cualquier momento del año. Los detalles en la nota.
Chile es uno de los países más destacados y valorados en materia de turismo de Sudamérica. Esto se debe al amplio abanico de ofertas que tiene a disposición el país trasandino, con destinos compuestos por entornos naturales que permiten una conexión con la naturaleza o sitios con extensas playas, perfectos para combatir el calor y vivir una experiencia única acompañado por la familia.
Dentro del extenso territorio de Chile, se pueden encontrar 56 provincias que se dividen en 16 regiones, cada una destaca por su hospitalidad y calidez. A pesar de sus diferentes propuestas, el país trasandino tiene tres tesoros que se encargan de atrapar a cada visitante por completa: Santiago de Chile, el Desierto de Atacama y Valparaíso.
Santiago de Chile
Santiago de Chile es una ciudad que mezcla historia y modernidad a la perfección, con íconos como la Plaza de Armas y el Palacio de La Moneda, espacios culturales destacados, cerros que ofrecen naturaleza en plena urbe y zonas modernas como Las Condes con centros comerciales de primer nivel. Estas atracciones permiten que cada visitante puede sumergirse en diversas alternativas para conocer a fondo la historia de la ciudad.
Desierto de Atacama
Por otro lado, el Desierto de Atacama, en el norte de Chile, es uno de los más secos del mundo, al mismo tiempo que deslumbra con salares, dunas y formaciones como el Valle de la Luna.
Sus cielos limpios lo convierten en un destino ideal para la astronomía, mientras que oasis, aguas termales y rutas de senderismo permiten vivir una experiencia natural única en medio de la soledad.
Valparaíso
Valparaíso, conocida como la “Joya del Pacífico”, cautiva con casas coloridas y una arquitectura única en Chile. Uno de los sitios más destacados es el centro histórico que refleja su valor cultural reconocido por la UNESCO.
Además, la Laguna Verde se encuentra a pocos kilómetros y ofrece un entorno natural tranquilo, ideal para quienes buscan descanso entre bosques y paisajes costeros.
