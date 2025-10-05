El supermercado con celulares a bajo precio y con grandes descuentos
En octubre, un conocido supermercado lanzó una promoción que permite conseguir celulares desde $126.000 con rebajas de hasta 30%. Una oportunidad ideal para quienes quieren renovar su teléfono sin gastar de más.
Cambiar el teléfono por uno nuevo no siempre implica gastar una fortuna. En esta oportunidad, un conocido supermercado lanzó ofertas que permiten conseguir celulares desde apenas $126.000, con rebajas que llegan al 30% en modelos recientes.
Durante octubre, los descuentos en tecnología se multiplican en el país. En este caso, Coto Digital se suma con una promoción especial que incluye smartphones con buenas prestaciones a precios accesibles, pensados para quienes buscan renovar sin pagar de más.
Además, las ofertas se concentran en la tienda online del supermercado, donde es posible aprovechar beneficios adicionales si se forma parte de la comunidad Coto. A continuación, los detalles de los celulares más destacados y cómo acceder a las promociones.
Cuánto cuestan los celulares en descuento en Coto
El descuento más atractivo dentro de las ofertas tecnológicas de Coto corresponde al TECNO SPARK 20C 4G LTE 6.5", que actualmente puede conseguirse con un 30% de rebaja si el comprador pertenece a la comunidad del supermercado.
Modelo: Celular Libre 20C 4G LTE 6.5"
Origen: Argentina
Marca: TECNO SPARK
Precio con descuento: $125.999,30
Descuento aplicado: 30% (con comunidad Coto)
Dónde conseguirlo: Sitio online del supermercado
Este modelo, que antes costaba $179.999, se destaca por su diseño moderno y rendimiento eficiente para tareas cotidianas. Aunque se ofrece únicamente en color negro, resulta una opción ideal para quienes buscan tecnología actualizada sin gastar demasiado.
Cómo aprovechar los descuentos en Coto
Las promociones están disponibles exclusivamente a través de la web de Coto Digital y no se combinan con otras ofertas vigentes. Además, el supermercado permite financiar la compra con tarjeta de crédito, según las condiciones de cada banco participante.
Entre las propuestas adicionales se encuentra el NOBLEX N62 4G LTE 6.5", con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, disponible por $199.999, y el MOTOROLA MOTO E15 4G LTE 6.6", con un precio especial de $179.999.
Estas opciones forman parte de una tendencia creciente de descuentos tecnológicos en octubre, mes en el que muchos argentinos aprovechan para actualizar sus dispositivos antes de fin de año.
