El supermercado con celulares a bajo precio y con grandes descuentos

Este modelo, que antes costaba $179.999, se destaca por su diseño moderno y rendimiento eficiente para tareas cotidianas. Aunque se ofrece únicamente en color negro, resulta una opción ideal para quienes buscan tecnología actualizada sin gastar demasiado.

Cómo aprovechar los descuentos en Coto

Las promociones están disponibles exclusivamente a través de la web de Coto Digital y no se combinan con otras ofertas vigentes. Además, el supermercado permite financiar la compra con tarjeta de crédito, según las condiciones de cada banco participante.

Entre las propuestas adicionales se encuentra el NOBLEX N62 4G LTE 6.5", con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, disponible por $199.999, y el MOTOROLA MOTO E15 4G LTE 6.6", con un precio especial de $179.999.

Estas opciones forman parte de una tendencia creciente de descuentos tecnológicos en octubre, mes en el que muchos argentinos aprovechan para actualizar sus dispositivos antes de fin de año.