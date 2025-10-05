Los celulares más vendidos: ¿cuál es mejor para comprar?
La nueva generación de celulares premium ya está en el país y los modelos insignia comenzaron la competencia entre ellos.
Samsung y Apple se ha convertido en los reyes del mercado. Sin embargo, existen varias empresas que compiten fuertemente, e incluso, los superan en apartados y aspectos clave.
En el dinámico y competitivo mercado de celulares de la Argentina, Xiaomi se posicionó como un jugador clave, ofreciendo una amplia gama de dispositivos que cubren distintos segmentos de precio y necesidades.
Los celulares que más conviene comprar
Xiaomi Redmi 14c
Las características principales de este celular, el segundo más vendido en la categoría general de teléfonos móviles de Mercado Libre, son las siguientes:
- Precio: alrededor de 249.000 pesos.
- Pantalla LCD de 6.88".
- Cámara delantera de 13Mpx.
- Procesador Mediatek Helio G81 Ultra Octa-Core de 2GHz con 16GB de RAM.
- Batería de 5.160 mAh.
- Memoria interna de 256GB.
- Resistente a las salpicaduras.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
- Resistente al polvo.
Xiaomi Poco C75
Las características principales de este celular, el duodécimo más vendido en la categoría general de teléfonos móviles de Mercado Libre, son las siguientes:
- Precio: alrededor de 240.000 pesos.
- Pantalla de 6.88".
- Cámaras delanteras de 13Mpx.
- Batería de 5.160mAh.
- Memoria interna de 256GB.
- Con sensor de huella dactilar.
- Resistente al polvo.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Las características de este celular, el décimo cuarto más vendido en la categoría general de teléfonos móviles de Mercado Libre, son las siguientes:
- Precio: alrededor de 430.000 pesos.
- Memoria RAM: 8 GB.
- Pantalla AMOLED de 6.67".
- Cámara delantera de 32Mpx.
- Procesador Helio G100-Ultra Octa-Core de 2.2GHz con 8GB de RAM.
- Batería de 5.500mAh.
- Memoria interna de 256GB.
- Con sensor de huella dactilar
